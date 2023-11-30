У Брянську зграя дронів атакувала склад з "шахедами", — соцмережі (відео)

Місцеві жителі повідомляють про дуже потужний "гуркіт" в районі телецентру. Місцева влада атаку на склад з "Шахед" не коментувала.

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У Росії в Брянську 29 листопада ввечері пролунали вибухи. Стався приліт по складу "Шахедів". Про це пише російський телеграм-канал "Брянский вестник".

Зазначається, що вибухи чули о 18:12, вони лунали неподалік телецентру.

"ЗСУ атакували склад безпілотників у Брянську. Близько 18:12 стався приліт по складу безпілотників "Шахед". Жителі міста почули вибухи в районі телецентру. Попередньо, склад атакували українські безпілотники. Деталі про руйнування та постраждалих уточнюються", — йдеться в повідомленні.

В той же час місцеві жителі пишуть, що у зазначений час чули "гуркіт" в районі телевишки у Брянську.

"Сьогодні ввечері о 18:12 почувся дуже потужний гуркіт. Очевидці розповіли, що задрижали вікна в приватному секторі. На цей момент інформації про походження "хлопка" немає", — написали в мережі.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз інформацію про влучання по складу з "шахедами" не коментував.

Нагадаємо, що бійці ЗСУ зруйнували "гніздо" операторів дронів ЗС РФ у 5-поверхівці на Херсонщині. Ворог активно використовував багатоповерхівку для вильотівбезпілотників.

Раніше повідомлялося, що в Офісі президента заявили, що у підрозділах ЗСУ не вистачає людей, а середній вік бійців у деяких бригадах складає 54 роки.