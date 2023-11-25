Використовують карбономатеріал: ЗСУ озвучили особливості "чорних Шахедів" (відео)

За словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, використання деяких матеріалів для покриття безпілотників ускладнює роботу протиповітряної оборони України й дає змогу окупантам оперувати своїми дронами в темряві непомітно.

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Під час сьогоднішньої масованої атаки по Києву росіяни використовували "Шахеди" чорного кольору і покриті карбоном. Про це заявив спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону в суботу, 25 листопада.

"Вони й раніше вдосконалювали ті БПЛА, які отримали від Ірану, і ті, що роблять самі, використовуючи там композитні матеріали для світловідбивної поверхні. Зараз ми бачимо, що використовували карбономатеріал", — сказав Ігнат.

Він пояснив, що карбон є поглинаючим матеріалом для радіолокаційного сигналу. Крім того, окупанти почали фарбувати свої безпілотники в чорний колір ще й для того, щоб зробити їх менш помітними візуально в темний час доби. Це ускладнює роботу ППО, а саме візуальну прив'язку до цілі мобільних вогневих груп.

Росія вдарила по Києву "чорними Шахедами": що відомо про БПЛА

Російські військові під час наймасовішої атаки "Шахедами" по території України вперше використали безпілотні літальні апарати чорного кольору. Окупанти на своїх медіаресурсах пишуть, що під час удару дронами по Україні 25 листопада навмисно використовували Shahed-136 (у російській версії — "Герань", — ред.), пофарбовані в чорний колір. Це було зроблено тому, що таке маскування може ускладнювати їх виявлення на тлі нічного неба за допомогою прожектора, який є основним засобом виявлення для мобільних груп ППО. Росіяни навіть поскаржилися на те, що досі не додумалися до такої "очевидної ідеї".

Таким чином для атак по Києву в суботу, 25 листопада, противник не використовував нові дрони Shahed-238 з інфрачервоною системою наведення, які кількома днями раніше презентував Іран.

Росіяни вперше вдарили по Києву "чорними безпілотниками" Фото: Telegram / Стерненко

Наймасовіша атака Shahed по Україні: що відбувається в Києві

Унаслідок атаки ЗС РФ на Київ уночі 25 листопада постраждали п'ятеро людей, серед них 11-річна дитина. У трьох із постраждалих — гостра реакція на стрес. Ще двоє дістали травми кінцівок. Найстаршій постраждалій унаслідок нічної атаки росіян на місто виповнилося 65 років.

Відомо, що дрони Shahed "заходили" на Київ численними групами, з різних напрямків, постійно змінюючи курс за вектором руху. Попередньо, внаслідок збиття дронів зафіксовано падіння уламків у різних районах міста.

Так, у Солом'янському районі постраждали двоє людей: у киян гостра реакція на пережитий стрес. Також у цьому районі, в 5-поверховому будинку сталася руйнація на другому поверсі, вибито скло з першого по п'ятий поверх. У будівлі були заблоковані дві жінки. Крім того, тут сталося загоряння на території дитсадка і на іншій локації.

У Дніпровському районі міста уламки впали на верхні поверхи багатоповерхівки, сталося задимлення. У Голосіївському районі уламки впали на зону зелених насаджень, обійшлося без постраждалих.

На адресах, де є пошкоджені будинки, вже відкрили пункти першої допомоги. "Червоний Хрест" надає їжу та гарячі напої.

Також 25 листопада ми писали про те, що в Україні через атаку "Шахідів" проблеми зі світлом. Унаслідок масових пусків безпілотників Shahed без електроенергії в Києві залишилися 151 житловий будинок, 75 будинків у приватному секторі та 12 установ.

Крім того, ми інформували читачів про те, що Повітряні сили уточнили дані про збиті "Шахеди" цієї ночі. Росія цинічно спрямовує хвилі дронів для нападу на Україну, як вважає посол США в Україні Бріджит Брінк, коли температура опускається нижче нуля.