Ночной удар "шахедов" по Украине: взрывалось и горело в Киеве и областях на востоке и севере, детали

Украинское воздушное командование сообщило о 96 дронах-камикадзе "шахед", которыми РФ атаковала Украину 3 ноября. Силы ПВО сбили 66 БПЛА, взрывалось в 12 областях, зафиксированы пожары и повреждения домов.

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В ночь на 3 ноября ВС РФ атаковали Украину несколькими волнами "шахедов", которые входили в воздушное пространство с востока и юга. В Киеве и Киевской области работали силы противовоздушной обороны (ПВО). Согласно данным военной администрации, удалось сбить все вражеские беспилотники. Фокус собрал информацию ОВА и Сил обороны о последствиях российской атаки 3 ноября.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что вечером и ночью россияне запустили по украинцам 96 беспилотников, также были ракеты. "Шахеды" зашли в воздушное пространство с направлений Курска, Брянска и Приморско-Ахтарска. Силам ПВО удалось сбить 66 БПЛА и одну ракету Х-59/69, 27 дронов — локально потеряны, один улетел в Беларусь. Командование отметило, что угроза остается — за еще двумя "шахедами" продолжают "охотиться".

Ночной удар РФ 3 ноября — Воздушные силы о работе ПВО Фото: Командование Воздышных Сил ВСУ

Средства ПВО сбивали "Шахеды" по 12 областям, говорится в сообщении Воздушного командования:

Киевская; Сумская; Хмельницкая; Житомирская; Николаевская; Одесская; Черкасская; Черниговская; Кировоградская; Полтавская; Днепропетровская; Харьковская.

Ночной удар РФ 3 ноября — детали

Начиная с 19 ч, Силы обороны информировали о движении российских БПЛА, которые направлялась на Сумы, Чернигов, Киев, Житомир, север Хмельницкой области, в южные регионы.

Согласно предупреждениям военных, в Киеве воздушную тревогу объявили в 19:46 2 ноября и продолжалась она 10 часов — до 6:41 3 ноября. На столько же долго длилась воздушная угроза в Черниговской области, а в Сумской — тревогу объявили в 14 ч. 2 ноября и она продолжается до сих пор, уже 18 часов. В ряде других областей угроза продолжалась не так долго: 2-5 ч. — в Житомирской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Херсонской, Николаевской, Одесской.

Ночной удар РФ 3 ноября — воздушная тревога в Киеве и регионах Фото: alert.in.ua

Киевская ОВА и председатель Руслан Кравченко сообщили, что силам ПВО удалось сбить все российские дроны, которые в ночь на 3 ноября атаковали столицу. Врагу не удалось попасть в критическую и гражданскую инфраструктуру. Впрочем, обломки БПЛА повредили четыре многоэтажки в трех жилых районах и пять частных домов. В зданиях выбиты окна и двери, повреждены крыши и фасады. Также был пожар на крыше одного из них — его уже ликвидировали, объявили в ОГА. Кроме того, загорелась трава и лесной настил, загорелись три автомобиля, причем один из них выгорел полностью. Кравченко отметил, что пострадавшим оказывается помощь, но о количестве информации не предоставил.

Ночной удар РФ 3 ноября — ОВА о последствиях обстрела Фото: Скриншот

Глава КГГА Сергей Попков подтвердил, что ПВО успешно отработало по "шахедам". Чиновник уточнил, что обломки падали в Шевченковском и Голосеевском районах и, кроме домов, повредили дорожное покрытие, осветительную опору, линии электропередач. Сооружения, которые пострадали от атаки — офисные помещения с 1-9 этаж, общежитие 1-2 этаж. Согласно данным Попко, пострадавших нет.

Чиновник опубликовал также фото с последствиями российской атаки по Киеву. На них видно оборванные провода, которыми уже занимаются ремонтники, и разбитые входные двери в дом.

Ночной удар РФ 3 ноября — оборванные провода в Киеве Фото: КГГА Ночной удар РФ 3 ноября — повреждены двери в Киеве Фото: КГГА

На другом фото — фасад, вероятно, офисного здания: видно перекошенную вывеску и осколки стекла.

Ночной удар РФ 3 ноября — поврежденный фасад в Киеве Фото: КГГА

Черниговская ОВА и председатель Вячеслав Чаус опубликовали фото двухэтажного дома в селе, поврежденного в результате ночного удара "шахедов" РФ. В доме выбиты окна, повреждены фасад и кровля, рядом с горела хозяйственная постройка и горело авто. Пострадавших нет, подчеркнул чиновник. Кроме того, ночью в результате атаки дронов загорелась трава — других деталей чиновник не привел.

Ночной удар РФ 3 ноября — повреждения под Черниговом Фото: Telegram / Вячеслав Чаус Ночной удар РФ 3 ноября — повреждение дома под Черниговом Фото: Telegram / Вячеслав Чаус

Сумская ОВА в Telegram-канале написала о сбитии 11 "шахедов" над областью. Дроны уничтожили подразделения ПВО Сухопутных войск, теробороны, Нацгвардии и добровольческие части.

Хмельницкая ОГА и глава Сергей Тюрин отчитались об атаке российских дронов и результатах работы Сил обороны: бойцам удалось уничтожить четыре дрона РФ. От падения обломков загорелось хозяйственное помещение, пострадавших нет.

Николаевская ОВА и глава Виталий Ким рассказали об обезвреживании четырех дронов-камикадзе: о повреждениях или пострадавших не упоминается.

Херсонская ОВА и глава Александр Прокудин не сообщали об атаке "шахедов", но рассказали о текущих угрозах: враг обстрелял артиллерией и авиацией 17 населенных пунктов.

Житомирская ОВА, Полтавская ОВА, Черкасская ОВА, Одесская ОВА не писали о результатах работы ППО над областями.

Отметим, накануне, 2 ноября, ВС РФ запустили по Украине 71 дрон типа "шахед" и дронов неустановленного типа. Силы обороны сбили 41 БПЛА: взрывалось в Киевской, Одесской, Полтавской областях.

Напоминаем, 29 октября военный эксперт Петр Черник рассказал, какое оружие используют Силы обороны для сбивания дронов-камикадзе "шахед".