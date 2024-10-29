Охота на "мопеды": каким оружием ВСУ уничтожают вражеские дроны (фото)

Украинские силы демонстрируют исключительную эффективность в борьбе с российскими крылатыми ракетами, включая Х-101, Х-555 и "Калибр" — уровень поражения варьируется до 95%. Поэтому россияне стали активнее применять БПЛА.

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В ответ на высокие результаты украинской ПВО российская сторона активизировала использование беспилотников, в том числе иранских дронов "Шахед", с целью истощения украинской ПВО. О том, каким вооружением Силы обороны противостоят БПЛА противника, рассказал 29 октября в интервью АрмияInform военный эксперт Петр Черник.

Способы противодействия

На данный момент поражение вражеских дронов "Шахед" происходит преимущественно не зенитными ракетами, а средствами ствольной артиллерии и специализированными противодронными комплексами. Среди наиболее эффективных средств выделяются австралийские противодронные модули Slinger, состоящие из 30-мм пушки M230LF и 7,62-мм пулемета MAG58.

Противодронный модуль Slinger Фото: Открытые источники

"Система оснащена тепловизионным и ночным прицелами. Дальность обнаружения воздушных целей оптико-электронной системой составляет 12 км с использованием дневного канала и 13,7 км с использованием ночного канала", — пояснил Черник.

По словам эксперта, еще одной важной системой противодействия является британский комплекс малой дальности MSI-DS Terrahawk Paladin. Он оснащен дистанционно управляемой 30-мм пушкой Mk44 Busmaster II с системой двойного питания для использования разных типов боеприпасов, включая снаряды с программируемым подрывом. Terrahawk позволяет уничтожать цели на дальности до 2 км и имеет РЛС с возможностью кругового наблюдения.

Зенитный модуль MSI-DS Terrahawk Paladin Фото: topwar.ru

Дроны-приманки: новая тактика противника

Между тем, россияне в последние недели начали использовать дешевые беспилотники-приманки без боевой части для выявления позиций украинской ПВО и истощения ресурсов зенитно-ракетных комплексов (ЗРК). Россия рассчитывает, что Украина будет использовать дорогостоящие ракеты, такие как ЗРК Patriot, для уничтожения этих дронов. Однако украинские военные адаптировали свою тактику, научившись сбивать "Шахеды" и дроны-приманки пулеметами и стрелковым оружием.

Украинские силы также активно используют ПЗРК Stinger, производство которых было возобновлено в США. Черник отмечает, что на текущий момент зафиксированы случаи, когда из 50 атакующих дронов "Шахед" все 50 были уничтожены, что свидетельствует о достижении коэффициента поражения на уровне 90-98%. Это доказывает, что тактика противника не оправдывается, а результативность украинской ПВО продолжает оставаться на высочайшем уровне.

ПЗРК Stinger Фото: Генштаб ВСУ

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