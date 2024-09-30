В РФ испытали новое средство против БПЛА "Рапира-2": что известно о системе (фото)
Комплекс установлен на платформе бронемашины "Спартак" и оснащен радиолокационным и электрооптическим оборудованием, которое позволяет обнаруживать и отслеживать малые воздушные цели.
Вооруженные силы РФ 27 сентября объявила об успешных испытаниях новейшего многофункционального комплекса обнаружения и уничтожения малогабаритных целей типа БПЛА "Рапира-2", который был установлен на бронированную машину АМН-590951 "Спартак". Маневры состоялись на полигоне Капустин Яр, сообщает Defence Blog.
Техника для борьбы с БПЛА
Многоцелевая платформа "Спартак", созданная в 2021 году, уже активно используется российскими вооруженными силами. Ее мобильность позволяет быстро перемещать систему "Рапира-2" в различные регионы и условия, что значительно повышает оперативную гибкость войск.
В свою очередь комплекс "Рапира-2" оснащен радиолокационным и электрооптическим оборудованием, которое позволяет обнаруживать и отслеживать малые воздушные цели, такие как дроны-камикадзе и FPV-БПЛА.
Важной особенностью системы является интеграция средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), что дает возможность глушить коммуникационные каналы беспилотников. При необходимости система может также уничтожать цели с помощью пулемета ПКТ калибра 7,62 мм, что делает ее экономичным вариантом для нейтрализации небольших воздушных угроз.
Между тем обозреватели Army Recognition отметили, что на недавнем форуме "Армия 2024" был представлен и другой вариант системы — "Рапира-3". В отличие от "Рапиры-2", которая делает акцент на радиоэлектронную борьбу и малокалиберное оружие, "Рапира-3" использует 80-мм ракеты С-8 с бесконтактными взрывателями для уничтожения маневренных БПЛА. Оба варианта сохраняют высокую мобильность благодаря установке на платформу 4x4, что позволяет развертывать их на различных театрах военных действий.
Аналогичные решения
По мнению экспертов "Рапира-2" и "Рапира-3" сопоставляются с аналогичными решениями из других стран, таких как американская система C-UAS VAMPIRE, использующая управляемые ракеты Hydra 70 с лазерным наведением. Хотя американские системы могут превосходить российские по точности, их стоимость значительно выше.
По заявлению российских военных, система "Рапира-2" в ближайшее время будет интегрирована в общую систему противовоздушной обороны России. Это шаг направлен на усиление защиты от растущей угрозы беспилотников, особенно в условиях современного конфликта с Украиной, где обе стороны активно используют беспилотные аппараты.Важно
Ранее сообщалось, что в России начали создание системы акустического обнаружения дронов и ракет. Известно, что она является копией украинского решения— Zvook от Brave1.