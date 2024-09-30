В РФ испытали новое средство против БПЛА "Рапира-2": что известно о системе (фото)

Комплекс установлен на платформе бронемашины "Спартак" и оснащен радиолокационным и электрооптическим оборудованием, которое позволяет обнаруживать и отслеживать малые воздушные цели.

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Вооруженные силы РФ 27 сентября объявила об успешных испытаниях новейшего многофункционального комплекса обнаружения и уничтожения малогабаритных целей типа БПЛА "Рапира-2", который был установлен на бронированную машину АМН-590951 "Спартак". Маневры состоялись на полигоне Капустин Яр, сообщает Defence Blog.

Техника для борьбы с БПЛА

Многоцелевая платформа "Спартак", созданная в 2021 году, уже активно используется российскими вооруженными силами. Ее мобильность позволяет быстро перемещать систему "Рапира-2" в различные регионы и условия, что значительно повышает оперативную гибкость войск.

В свою очередь комплекс "Рапира-2" оснащен радиолокационным и электрооптическим оборудованием, которое позволяет обнаруживать и отслеживать малые воздушные цели, такие как дроны-камикадзе и FPV-БПЛА.

Важной особенностью системы является интеграция средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), что дает возможность глушить коммуникационные каналы беспилотников. При необходимости система может также уничтожать цели с помощью пулемета ПКТ калибра 7,62 мм, что делает ее экономичным вариантом для нейтрализации небольших воздушных угроз.

Между тем обозреватели Army Recognition отметили, что на недавнем форуме "Армия 2024" был представлен и другой вариант системы — "Рапира-3". В отличие от "Рапиры-2", которая делает акцент на радиоэлектронную борьбу и малокалиберное оружие, "Рапира-3" использует 80-мм ракеты С-8 с бесконтактными взрывателями для уничтожения маневренных БПЛА. Оба варианта сохраняют высокую мобильность благодаря установке на платформу 4x4, что позволяет развертывать их на различных театрах военных действий.

Система "Рапира-2" с пулеметом ПКТ калибра 7,62 мм.

Аналогичные решения

По мнению экспертов "Рапира-2" и "Рапира-3" сопоставляются с аналогичными решениями из других стран, таких как американская система C-UAS VAMPIRE, использующая управляемые ракеты Hydra 70 с лазерным наведением. Хотя американские системы могут превосходить российские по точности, их стоимость значительно выше.

По заявлению российских военных, система "Рапира-2" в ближайшее время будет интегрирована в общую систему противовоздушной обороны России. Это шаг направлен на усиление защиты от растущей угрозы беспилотников, особенно в условиях современного конфликта с Украиной, где обе стороны активно используют беспилотные аппараты.

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