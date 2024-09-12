РФ применяет акустическую систему обнаружения дронов, которую "украла" у разработчиков из Украины

Известно, что эта система является копией украинского решения, которое было развернуто для противодействия российским дальнобойным атакам, — Zvook от Brave1.

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В РФ начали создание системы акустического обнаружения дронов и ракет. Также россияне устанавливают на вышках мобильной связи микрофоны и системы передачи информации, пишет специалист в области связи Сергей "Флеш".

Известно, что эта система является копией украинского изобретения, которое было развернуто для противодействия российским дальнобойным атакам, а именно — программно-аппаратное решение Zvook, которое показали на презентации платформы Brave1. О применении такой системы россиянами сообщил специалист в области связи, РЭБ и РЭБ Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Что касается структуры изделия, то ее можно проанализировать по фото Сергея "Флеша". Она состоит из четырех микрофонов и системы обработки и передачи информации. Устройство может передавать данные, как через мобильную связь, так и через радиоканал. Радиоканал работает на более низкой скорости. Также он имеет коннектор интерфейса передачи данных RS485, который может понадобиться для программирования и настроек блока.

Важно, что идея акустических сенсоров летательных аппаратов включает создание широкой сети. Эта сеть необходима для того, чтобы фиксировать работу двигателей летательных аппаратов и определять местоположение угрозы. Для нахождения локации используют метод триангуляции.

Система имеет значительно меньшую точность, однако все еще может развернуть максимально плотное поле обнаружения низковысотных целей. Это было бы невозможно создать с помощью РЛС, которые объект на высоте 100 м увидят на дальности до 40-50 км, в зависимости от рельефа.

Развертывание такой системы российскими войсками конечно связано с уже регулярными и массовыми атаками дронами, к которым могут присоединиться и украинские крылатые ракеты "Паляница" и западные ракеты.

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