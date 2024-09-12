РФ застосовує акустичну систему виявлення дронів, яку "вкрала" у розробників з України

Відомо, що ця система є копією українського рішення, яке було розгорнуто для протидії російським далекобійним атакам, — Zvook від Brave1.

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У РФ розпочали створення системи акустичного виявлення дронів і ракет. Також росіяни встановлюють на вежах мобільного зв'язку мікрофони та системи передавання інформації, пише фахівець у галузі зв'язку Сергій "Флеш".

Відомо, що ця система є копією українського винаходу, який було розгорнуто для протидії російським далекобійним атакам, а саме — програмно-апаратне рішення Zvook, що показали на презентації платформи Brave1. Про застосування такої системи росіянами повідомив фахівець у галузі зв'язку, РЕР та РЕБ Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Що стосується структури виробу, то її можна проаналізувати за фото Сергія "Флеша". Вона складається із чотирьох мікрофонів та системи обробки й передавання інформації. Пристрій може передавати дані, як через мобільний зв'язок, так і через радіоканал. Радіоканал працює на нижчій швидкості. Також він має конектор інтерфейсу передачі даних RS485, який може знадобитися для програмування та налаштувань блоку.

Важливо, що ідея акустичних сенсорів літальних апаратів передбачає створення широкої мережі. Ця мережа необхідна для того, щоб фіксувати роботу двигунів летальних апаратів і визначати розташування загрози. Для знаходження локації використовують метод тріангуляції.

Система має значно меншу точність, проте все ще може розгорнути максимально щільне поле виявлення низьковисотних цілей. Це було б неможливо створити за допомогою РЛС, які об'єкт на висоті 100 м побачать на дальності до 40-50 км, залежно від рельєфу.

Розгортання такої системи російськими військами звісно пов'язана з уже регулярними та масовими атаками дронами, до яких можуть доєднатися й українські крилаті ракети "Паляниця" та західні ракети.

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