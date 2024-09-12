Нальоти дронів ЗСУ на аеродром Оленья: чи зупинять атаки БПЛА ракетні удари по Україні

Аеродром "Оленья" атакували безпілотники літакового типу, але російська стратегічна авіація не постраждала. Ядерні бомбардувальники ЗС РФ знищити нелегко: потрібен масований наліт потужних БПЛА, розповідають Фокусу авіаексперти.

Related video

Українські безпілотники другий день поспіль атакують аеродром "Оленья", де базуються ядерні бомбардувальники російської армії. Два дрони в Мурманській області знищили в районі Оленегорська 12 вересня, повідомило медіа Shot.

Силовики запроваджували план "Ковер" через загрози, аеропорти Мурманська та Апатитів довелося закрити. У роботі місцевих аеропортів 11 вересня також запроваджували обмеження через безпілотники, що літають. Один із них, як стверджують росЗМІ, летів із боку Норвегії, ще два — з Архангельської області.

Mash писав, що дрони помітили біля військового аеродрому "Оленя", де розміщені стратегічні ракетоносці Ту-95МС і Ту-22М3, які атакують Україну крилатими ракетами. За даними Baza, три невідомі безпілотники виявили в районі Сєвєроморська, де розташована головна база Північного флоту Росії. Після цього на всьому Кольському півострові ввели обмеження на польоти.

Під час відбиття атаки російські засоби ППО мало не збили легкомоторний літак, його сплутали з безпілотником. Два літаки ATEC 321 Faeta NG і BRM Aero Bristell NG5 злетіли з посадкового майданчика в Апатитському муніципальному окрузі в напрямку Архангельська. Після зльоту пілот одного з бортів побачив, що другий "поводиться дивно" і подав сигнал лиха. Пізніше з'ясувалося, що другий борт обстріляно зі стрілецької зброї.

Крім цього, 11 і 12 вересня в прикордонні Мурманської області помітили кілька розвідувальних літаків країн НАТО — усі вони рухалися вздовж держкордону перед і після атак БПЛА.

Згідно з картою польотів, це були борти Швеції S102B радіотехнічної розвідки та Gulfstream Aerospace TP 102C, який може перехоплювати телефонні дзвінки, радіопереговори, цифрові та телевізійні мережі.

Також були помічені літаки Повітряних сил США, зокрема, Cessna 560XL Citation, який використовується морськими піхотинцями і розвідниками. Із зазначеного пропагандисти роблять висновки, що країни НАТО допомагали ЗСУ коригувати удари по аеродрому.

Чи зупинять дрони ЗСУ ракетні удари по Україні?

За версією росЗМІ, ЗСУ атакували аеродром "Оленя" безпілотниками літакового типу А-22 "Летюча лисиця" (Аеропракт A-22) з дальністю польоту понад 2 000 кілометрів. Запустили їх нібито з Чернігова, а Мурманськ розташований за 1 900 кілометрів від українського кордону.

Удари по аеродрому "Оленя" могли завдати французькими комплектами ультралегких літаків

На думку провідного наукового співробітника Державного музею авіації України, авіаексперта Валерія Романенка, в Україні досі не винайшли дрони для серйозного ураження цілей у Росії. Удари по аеродрому "Оленя" завдавалися переважно французькими комплектами ультралегких літаків, до них підвішували бомбу вагою 100 кг.

"Малі літаки відстежуються російськими радарами управління повітряного руху, попри траєкторію їхнього польоту міжнародними трасами. Це відносно легка ціль для перехоплення, оскільки летять вони на висоті до 200 метрів", — пояснює він Фокусу.

Доступним і ефективним завданням для українських дронів може стати нанесення регулярних "тривожних ударів". Ця тактика порушить роботу аеропортів і одночасно виснажить ресурси систем ППО армії Росії.

"Закриті аеропорти завдадуть Росії економічної шкоди в довгостроковій перспективі, але говорити про зменшення масованих ракетних ударів по Україні через прильоти дронів по "Оленьї" точно не варто", — додає фахівець.

Загрози стратегічній авіації Росії від українських безпілотників Романенко оцінює як мінімальну. Знищення ядерних бомбардувальників потребуватиме масованого нальоту потужних дронів і точні GPS-координати цілі. Над аеродромом також не повинні працювати системи РЕБ, які збивають сигнали для дронів, підсумував авіаексперт.

Нагадаємо, нещодавно журнал Forbes писав про винахід в Україні високоточної планувальної бомби. Ймовірно, це буде основною зброєю для ударів по Росії, її дальність польоту — 65 кілометрів.

Фокус раніше повідомляв про падіння в Іркутській області Росії стратегічного бомбардувальника Ту-22М3. На озброєнні російської армії може бути до 70 таких літаків, але не всі вони в льотному стані.