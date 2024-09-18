В РФ похвастались связью, которая "не боится" средств РЭБ: как она работает

Новая методика передачи информации между устройствами основана на принципиально новом подходе, который делает ее перехват или блокировку практически невозможными.

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Россияне провели испытания серии устройств, работающих на идентификационных многопрофильных модулях. Это – новый способ защищенной передачи информации. Об этом пишет ТАСС.

АНО "Центр Ривир" и ООО "Цифровая безопасность" вместе провели аппробацию прототипа переносного устройства для обмена информацией". Об этом рссказал директор "Центра развития и внедрения инновационных решений" ("Центр Ривир") Станислав Геворкян.

Новая методика передачи информации между устройствами основана на принципиально новом подходе, который делает ее перехват или блокировку практически невозможными.

"Передача сообщений между устройствами происходит по зашифрованным каналам связи, в связи с чем, даже перехватив сообщение, практически невозможно его дешифровать. Особый порядок передачи пакета данных между устройствами позволяет обеспечивать обмен данными даже под воздействием средств радиоэлектронной борьбы", — сообщил Геворкян.

Новое решение практически исключает перехват или блокировку информации, а также отличается устойчивостью к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

"В дальнейшем мы планируем расширение совместных проектов: запуск новых инициатив, которые смогут интегрировать современные технологии, такие как искусственный интеллект и большие массивы данных", — добавил Станислав Геворкян.

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