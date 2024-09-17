Несет две боеголовки: россияне впервые показали новый БПЛА на оптоволокне (фото)

По словам Сергея Флэша, дроны на оптоволокне обеспечивают высокое качество изображения и могут поразить цель, защищенную средствами РЭБ.

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В Российской Федерации впервые показали фото нового беспилотного летательного аппарата, использующего оптоволоконную связь. Об этом сообщил украинский специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов (Сергей Флэш) в своем Telegram-канале.

Как отмечает Сергей Флэш, российские оккупанты собирают средства, чтобы закупить такие БПЛА на все направления. По их словам, один такой беспилотник стоит 1200 долларов. На обнародованном фото можно заметить массивную катушку оптоволоконного кабеля, а также боеголовки ПГ-7ВЛ, установленные под небольшим углом.

Ранее эксперт также отмечал, что подобные БПЛА подходят для случаев, когда требуется высокое качество изображения или нужно уничтожить цель, прикрытую средствами радиоэлектронной борьбы на всех диапазонах. По его мнению, такие изделия должны быть у каждого экипажа для внештатных ситуаций.

По словам Сергея Флеша, украинские разработчики продемонстрировали первые полеты на оптоволокне еще в 2022 году, однако тогда это решение не вызвало интереса. Затем подобный проект был представлен на хакатоне Минобороны Украины. После публикаций о найденном трофейном дроне на оптоволокне с Херсонского направления несколько групп разработчиков снова взялись за эту технологию и довели свои изделия до потенциальной готовности к серийному производству.

"А в серию и в массовое применение по фронту изделие запустил противник. К сожалению, это тренд всей войны. Мы первые придумываем, они быстрее масштабируют", — отметил эксперт.

Напомним, в августе этого года россияне показали видео применения в Курской области новых беспилотников "Князь Вандал Новгородский", использующих оптоволоконную связь.

Ранее, в марте, украинская компания "Дронарня" продемонстрировала испытания опытного образца FPV-дрона "Бандерик-Стричка", который также работает на оптоволоконном кабеле.