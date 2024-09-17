Несе дві боєголовки: росіяни вперше показали новий БПЛА на оптоволокні (фото)

За словами Сергія Флеша, дрони на оптоволокні забезпечують високу якість зображення і можуть уразити ціль, захищену засобами РЕБ.

Related video

У Російській Федерації вперше показали фото нового безпілотного літального апарата, що використовує оптоволоконний зв'язок. Про це повідомив український фахівець із радіотехнологій Сергій Бескрестнов (Сергій Флеш) у своєму Telegram-каналі.

Як зазначає Сергій Флеш, російські окупанти збирають кошти, щоб закупити такі БПЛА на всі напрямки. За їхніми словами, один такий безпілотник коштує 1200 доларів. На оприлюдненому фото можна помітити масивну котушку оптоволоконного кабелю, а також боєголовки ПГ-7ВЛ, встановлені під невеликим кутом.

Раніше експерт також зазначав, що подібні БПЛА підходять для випадків, коли потрібна висока якість зображення або потрібно знищити ціль, прикриту засобами радіоелектронної боротьби на всіх діапазонах. На його думку, такі вироби мають бути у кожного екіпажу для позаштатних ситуацій.

За словами Сергія Флеша, українські розробники продемонстрували перші польоти на оптоволокні ще 2022 року, однак тоді це рішення не викликало інтересу. Потім подібний проєкт був представлений на хакатоні Міноборони України. Після публікацій про знайдений трофейний дрон на оптоволокні з Херсонського напрямку кілька груп розробників знову взялися за цю технологію і довели свої вироби до потенційної готовності до серійного виробництва.

"А в серію і в масове застосування по фронту виріб запустив противник. На жаль, це тренд усієї війни. Ми перші придумуємо, вони швидше масштабують", — зазначив експерт.

Нагадаємо, у серпні цього року росіяни показали відео застосування в Курській області нових безпілотників "Князь Вандал Новгородський", що використовують оптоволоконний зв'язок.

Раніше, у березні, українська компанія "Дронарня" продемонструвала випробування дослідного зразка FPV-дрона "Бандерик-Стричка", який також працює на оптоволоконному кабелі.