РЕБ не страшна: украинский FPV-дрон "Бандерик-Стричка" тянет провод от оператора (видео)

Дрон с кабелем неуязвим для РЭБ, всегда передает качественное изображение и более безопасен для пилотов. Тем не менее, он имеет ряд ограничений в применении.

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Украинская компания "Дронарня" разработала ударный дрон "Бандерик-Стричка", соединенный с оператором тонким оптоволоконным кабелем. Испытание опытного образца FPV-дрона "Бандерик-Стричка" компания показала на собственном YouTube-канале.

Как говорится в кратком пояснении к видео, для управления и передачи видеосигнала дрон не использует никаких частотных диапазонов. Также канал передачи сигнала невозможно "заглушить" средствами радиоэлектронной борьбы.

Характеристики дрона "Бандерик-Стричка":

Взлетная масса — 3 кг;

Тип аккумулятора – Li-On;

Время полета — 15 минут;

Тактический радиус – 1 км.

На видео можно увидеть, как дрон взмывает, а оператор наблюдает видео с его камеры. Возможно, это не самый качественный видеопоток, но он лишен артефактов, которые случаются во время передачи по радио.

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Сайт Defense Express отмечает, что беспилотник с оптоволоконной связью имеет ряд преимуществ и неприятных моментов для врага. В сущности, с ним не работают все известные боевые тактики и способы обезвреживания.

Средства РЭБ теряют любую актуальность, ведь нечего блокировать;

средства РЭР (радиоэлектронной разведки) становятся беспомощными в попытке найти расчет БПЛА;

оператор получает качественное видео, позволяющее лучше оценить окружающие обстоятельства.

Однако дроны на кабельном "поводке" имеют и существенные недостатки. Среди них ограничения в маневрах: дрон может запутаться в собственном кабеле или запутать его в каких-то объектах на местности. Также при отсутствии резервного канала связи с помощью радио риск потери дрона при обрыве кабеля очень велик.

Оптоволоконный кабель используют даже с противотанковыми ракетами. Израильский противотанковый ракетный комплекс Spike LR2 производства Rafael имеет катушку с оптоволокном протяженностью 5,5 км и тянет за собой кабель во время полета к цели.

Недавно сообщалось, что украинские военные захватили российский дрон с оптоволоконным кабелем. Они нашли FPV-дрон с катушкой тонкой проволоки общей протяженностью 10 км, конец которой разматывался в воздухе.