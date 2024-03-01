ВС РФ нашли в тылу таинственный украинский дрон: эксперт раскрыл его особенности (фото)
Беспилотник довольно большой и имеет мощную боевую часть, а также V-образный хвост, однако сильно пострадал при падении.
Российские военные нашли неизвестный украинский ударный беспилотник, который упал в поле. Канадский физик и эксперт по дронам DanielR проанализировал на своей странице в соцсети X (Twitter) фото, которые появились в российском Telegram-канале "Одна нога здесь, другая там!" (combat_engineer).
"Коллеги сбросили БПЛА-камикадзе противника, который упал, был найден и обезврежен ими. БПЛА самолетного типа, построенный вокруг боевой части. Размах крыльев около 4 метров, длина около 2,7 метра. Боевая часть кумулятивно-осколочного типа, весом около 14 килограммов", — отмечает российский блогер.Важно
DanielR приблизительно идентифицировал двигатель: вероятно, это модель DLE111 или Great Power GP178. Передняя и задняя часть винта имеют пометки на английском языке.
Беспилотник имеет относительно большой (14 кг) кумулятивный осколочно-фугасный боеприпас, который не взорвался. Рядом с БЧ на фото можно видеть детонатор и медную пластину неизвестного назначения.
Дрон достаточно сильно ударился о землю, что затрудняет идентификацию. Крылья имеют пенопластовое оперение. В фюзеляже есть несколько алюминиевых деталей и две антенны.
Фюзеляж изготовлен из углеродного волокна. Есть алюминиевый кронштейн, возможно, для запуска с рельсов или тележки.
Беспилотник использует готовый контроллер Cube Orange Plus. Главную плату не удалось идентифицировать.
Дрон вероятно имел V-образный хвост, но непонятно, какая сторона фюзеляжа является верхней. На этой фотографии нелегко идентифицировать двигатель.
Эксперт отмечает, что идентифицировать дрон по фрагментам может быть сложно: "Часть фотографии являются маргинальными, что увеличивает трудности".
Напомним, ранее DanielR проанализировал строение российского средства РЭБ "Волнорез" ("гриб") и сделал вывод о его плохой сборке, некачественных материалах, ограниченной функциональности и заложенном в конструкции риске выхода из строя.