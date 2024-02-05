Упал сам, а не сбили: канадский эксперт раскрыл тайну дрона, найденного в Ярославле

НПЗ "Славнефть-ЯНОС" был атакован пронумерованными дронами-камикадзе. Не исключены дальнейшие более удачные атаки по уточненному маршруту.

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В конце января россияне сообщили о беспилотнике, найденном на НПЗ в Ярославле, якобы обезвреженном средствами РЭБ. Канадский эксперт по дронам DanielR в социальной сети X утверждает, что это не так — похоже, БПЛА упал в результате повреждений во время полета.

Россия заявила, что использовала радиоэлектронную борьбу, чтобы сбить украинский беспилотник в Ярославле. Но при этом он, вероятно, пролетел 715 км от Украины и по дороге обошел Москву. Поэтому, по мнению эксперта, "это была просто удача", а не спланированное подавление.

Расстояние от Украины до Ярославля по прямой Фото: Twitter/DanielR

Расстояние впечатляет, учитывая, что дрон не очень большой: размах его крыльев около 2 м. На фотографии места аварии видны трубы, зеленые стальные балки и желтые поручни безопасности. Очень хорошо соответствуют фотографиям нефтеперерабатывающего завода "Славнефть-ЯНОС".

Элементы конструкций для идентификации НПЗ Фото: Twitter/DanielR

По словам эксперта, нет смысла использовать средства радиоэлектронной борьбы, подвергая опасности нефтеперерабатывающий завод. Если РЭБ не использовался, то возникает вопрос: что же произошло с беспилотником?

На НПЗ множество конструкций, за которые мог зацепиться БПЛА Фото: Twitter/DanielR

Дрон представляет собой простую конструкцию с коробчатым фюзеляжем из дерева. Пластины на концах крыльев и v-образный хвост улучшают его дальность полета. Важно, чтобы хвост не был поврежден. Однако весь нос беспилотника, вместе с двигателем, отсутствует.

Элементы конструкции дрона Фото: Twitter/DanielR

Вероятно, этот дрон нашел свою цель. Однако левое крыло очень сильно ударилось о трубу или другую конструкцию и сломалось. Затем правое крыло натолкнулось на конструкции, но менее сильно. Возможно, летательный аппарат застрял или весь нос откололся. Так или иначе, но взрыва не произошло.

Повреждения, полученные дроном во время полета Фото: Twitter/DanielR

Аналитик обратил внимания на цифры "4", изображенные на корпусе и крыльях летательного аппарата. Возможно, было отправлено четыре дрона, но каждый был запрограммирован на другой маршрут, тогда эти фотографии теперь показывают, какой из них был самым успешным.

Номера для идентификации маршрута Фото: Twitter/DanielR

Вероятно, россиянам просто повезло, что этот дрон не нарушил работу НПЗ. Поврежденное крыло, но целый хвост свидетельствует о том, что он столкнулся с какой-то конструкцией.

Ранее Фокус поинтересовался мнением инженера Виталия Брызгалова относительно инцидента. Эксперт пришел к похожим выводам — по его мнению, дрон скорее всего упал после удара.

Попытка поражения НПЗ в Ярославле совпадает с большим количеством атак и инцидентов на российских нефтеперерабатывающих предприятиях, которые привели к сокращению Россией экспорта бензина и дизельного топлива.