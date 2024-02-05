Впав сам, а не збили: канадський експерт розкрив таємницю дрона, знайденого у Ярославлі

НПЗ "Славнефть-ЯНОС" був атакований пронумерованими дронами-камікадзе. Не виключені подальші більш вдалі атаки за уточненим маршрутом.

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Наприкінці січня росіяни повідомили про безпілотник, знайдений на НПЗ у Ярославлі, нібито знешкоджений засобами РЕБ. Канадський експерт з дронів DanielR у соціальній мережі X стверджує, що це не так — схоже, БПЛА впав у результаті пошкоджень під час польоту.

Росія заявила, що використовувала радіоелектронну боротьбу, щоб збити український безпілотник у Ярославлі. Але при цьому він, ймовірно, пролетів 715 км від України та дорогою оминув Москву. Тож, на думку експерта, "це була просто удача", а не сплановане придушення.

Відстань від України до Ярославля по прямій Фото: Twitter/DanielR

Відстань вражає, враховуючи, що дрон не дуже великий: розмах його крил близько 2 м. На фотографії місця аварії видно труби, зелені сталеві балки та жовті поручні безпеки. Дуже добре відповідають фотографіям нафтопереробного заводу "Славнефть-ЯНОС".

Елементи конструкцій для ідентифікації НПЗ Фото: Twitter/DanielR

За словами експерта, немає сенсу використовувати засоби радіоелектронної боротьби, наражаючи на небезпеку нафтопереробний завод. Якщо РЕБ не використовувався, то виникає питання: що ж сталося з безпілотником?

На НПЗ безліч конструкцій, за які міг зачепитися БПЛА Фото: Twitter/DanielR

Дрон являє собою просту конструкцію з коробчатим фюзеляжем з дерева. Пластини на кінцях крил та v-подібний хвіст покращують його дальність польоту. Важливо, щоб хвіст не був пошкоджений. Однак весь ніс безпілотника, разом з двигуном, відсутній.

Елементи конструкції дрона Фото: Twitter/DanielR

Ймовірно, цей дрон знайшов свою ціль. Однак ліве крило дуже сильно вдарилося об трубу чи іншу конструкцію й зламалося. Потім праве крило наштовхнулося на конструкції, але менш сильно. Можливо, літальний апарат застряг або весь ніс відколовся. Так чи інакше, але вибуху не сталося.

Пошкодження, отримані дроном під час польоту Фото: Twitter/DanielR

Аналітик звернув уваги на цифри "4", зображені на корпусі та крилах літального апарата. Можливо, було надіслано чотири дрони, але кожен був запрограмований на інший маршрут, тоді ці фотографії тепер показують, який з них був найуспішнішим.

Номери для ідентифікації маршруту Фото: Twitter/DanielR

Ймовірно, росіянам просто пощастило, що цей дрон не порушив роботу НПЗ. Пошкоджене крило, але цілий хвіст свідчить про те, що він зіткнувся з якоюсь конструкцією.

Раніше Фокус поцікавився думкою інженера Віталія Бризгалова щодо інциденту. Експерт дійшов схожих висновків — на його думку, дрон швидше за все впав після удару.

Спроба ураження НПЗ у Ярославлі збігається з великою кількістю атак та інцидентів на російських нафтопереробних підприємствах, які призвели до скорочення Росією експорту бензину й дизельного пального.