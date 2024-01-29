Дрон атакував один із найбільших російських НПЗ: усі подробиці

За даними медіа, безпілотник упав поруч із установкою для гідрокрекінгу приблизно о 7 ранку за московським часом. Місце інциденту оточили правоохоронці та вибухотехніки.

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Безпілотник атакував найбільший нафтопереробний завод Північного регіону Росії, розташований у Ярославлі. Про це 29 січня повідомили у російському Telegram-каналі Baza.

За даними адміністраторів каналу, дрон звалився поруч із установкою для гідрокрекінгу на заводі "Славнефть-ЯНОС" близько 7 ранку за московським часом.

За інформацією Telegram-каналу "112", наразі місце події оточено, очікується прибуття групи розмінування.

Окрім того, за попередніми даними, постраждалих внаслідок атаки немає.

Губернатор регіону Михайло Євраєв на момент публікації матеріалу офіційно не коментував атаку БПЛА на НПЗ.

Що відомо про "Славнефть-ЯНОС"

Ново-Ярославський нафтопереробний завод "Славнефть-ЯНОС" було запущено в експлуатацію у 1961 році. Наразі завод визнаний одним із найбільших підприємств Росії з виробництва продуктів нафтопереробки.

Середній показник обсягу переробки нафти в ПАТ "Славнефть-ЯНОС" складає близько 15 млн. тонн нафти на рік.

Нагадаємо, у російському місті Орел 9 січня дрони втретє атакували паливно-енергетичний комплекс. Раніше в об'єкт поцілювали 16 листопада 2022 року та 17 вересня 2023-го.

РосЗМІ раніше писали, що нафтопереробний завод у Туапсе атакували три українські дрони "Бобер". Два БПЛА нібито впали в море, а уламки третього знайшли на території заводу.

10 серпня Фокус писав про те, що ЗС РФ вночі атакували безпілотниками нафтобазу в Рівненській області. Унаслідок удару було знищено резервуари з пальним, виникла пожежа. Офіс Генпрокурора України повідомила про початок досудового розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни у зв'язку з ракетною атакою росіян.