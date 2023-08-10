Нічна атака по нафтобазі в Рівненській області: Генпрокуратура розкрила деталі (фото)

Уночі 10 серпня російські сили атакували безпілотниками нафтобазу в Рівненській області. Унаслідок удару було знищено резервуари з пальним, виникла пожежа.

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Генеральна прокуратура України повідомила про початок досудового розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни у зв'язку з ракетною атакою росіян по нафтобазі в Дубенському районі вночі 10 серпня. Про це поінформували у пресслужбі Офісу Генерального прокурора України.

За даними слідства, вночі 10 серпня 2023 року військовослужбовці ЗС РФ атакували безпілотниками Shahed територію цивільної нафтобази в Дубенському районі Рівненської області. Унаслідок удару було знищено резервуари з пальним, виникла пожежа. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, а також керівництво обласної прокуратури, Управління СБУ в Рівненській області та ГУ НП в області.

"За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", — повідомили в Офісі Генпрокурора України.

Наразі прокурори та слідчі збирають докази та документують наслідки збройної агресії Росії. На місці також працюють співробітники ДСНС. Досудове розслідування здійснює Управління СБУ в Рівненській області.

Фото: Офіс генерального прокурора Фото: Офіс генпрокурора Фото: Офіс генпрокурора Фото: Офіс генпрокурора

Нагадаємо, вночі 10 серпня Рівненська область постраждала від масованої атаки ворожих БПЛА. Унаслідок обстрілів у Дубенському районі регіону зруйновано нафтобазу. Масштабну пожежу ліквідували 45 рятувальників із залученням 14 одиниць техніки та пожежного потяга. Голова Рівненської ОВА повідомляв, що внаслідок ворожого удару ніхто не постраждав. Хімічний та радіаційний фон у нормі.

Також 10 серпня російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю. Унаслідок атаки загинули цивільні люди. Серед загиблих 19-ти річна Світлана Семьомкіна та 21-річна Христина Спіцина. За словами місцевих жителів, дівчата захоплювалися музикою і виступали дуетом та збирали гроші для ЗСУ.

Фокус писав 9 серпня, що ЗС РФ з артилерії обстріляли Миколаївку в Донецькій області. Унаслідок атаки поранення дістали троє селян віком 53-57 років.