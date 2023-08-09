Армія РФ обстріляла Миколаївку на Донеччині, троє людей отримали поранення (фото)

Двоє мирних жителів, за словами правоохоронців, отримали поранення коли були у крамниці, ще одна жінка постраждала від обстрілів прямо у своєму будинку.

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9 серпня армія РФ, ймовірно, зі ствольної артилерії обстріляла місто Миколаївку, що у Краматорському районі Донецькій області. Про це повідомляє пресслужба Донецької обласної прокуратури.

За даними правоохоронних органів, від вибухів постраждали троє селян віком від 53 до 57 років.

"Чоловіка та одну з жінок російська атака застала в крамниці, ще одну жительку – у власному будинку. Постраждалі дістали мінно-вибухові травми різного ступеня тяжкості", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що парамедики надали їм первинну допомогу на місці події та згодом відвезли до лікарні.

Фото: Донецкая прокуратура

"Крім того, від влучань ворожих снарядів пошкоджено приватний будинок, господарську споруду та торговельний об’єкт", — додали у відомстві.

Наразі внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, що 8 серпня, у місті Покровськ Донецької області завершилися пошуково-рятувальні роботи після ракетного удару Збройних сил Російської Федерації. Унаслідок ракетних ударів загинули дев'ять осіб, ще 82 дістали поранення, зокрема двоє дітей. Вдруге окупанти здійснили пуск "Іскандера" в момент, коли в Покровську стартувала рятувальна операція.

Раніше повідомлялось, що внаслідок ракетного удару по Покровську 7 серпня загинув Андрій Омельченко, який обіймав посаду заступника начальника Головного управління з реагування на надзвичайні ситуації Головного управління ДСНС України в Донецькій області. Крім того, було поранено співробітника поліції Володимира, який став одним із героїв документального фільму "20 днів у Маріуполі". Він приїхав на місце удару російської ракети, щоб надати допомогу людям, однак потрапив під повторний обстріл.