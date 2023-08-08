Удар по Покровську: загинув один із керівників ДСНС на Донеччині (фото, відео)

Станом на 23 годину розбір завалів призупинили. Вже відомо про сімох загиблих та 27 поранених, двоє з них — у важкому стані.

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Внаслідок ракетного удару по Покровську 7 серпня загинув Андрій Омельченко, який обіймав посаду заступника начальника Головного управління з реагування на надзвичайні ситуації Головного управління ДСНС України у Донецькій області. Про це у Telegram повідомив Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ України.

Полковнику служби цивільного захисту було 52 роки. Службі він віддав половину свого життя. Клименко висловив співчуття родині та близьким загиблого.

"Сьогодні його життя забрала російська ракета в Покровську", – йдеться у дописі міністра.

Фото: Ігор Клименко/Telegram

Режисер фільму Мстислав Чернов у Facebook повідомив, що серед поранених – поліцейських був Володимир — герой фільму "20 днів у Маріуполі". Він отримав поранення внаслідок повторної ракетної атаки, коли допомагав людям після першого. Чернов додав, що правоохоронець врятував йому життя в Маріуполі.

Ракетний удар по Покровську: кількість постраждалих

Станом на 23 годину розбір завалів призупинили. Начальник Покровської військової адміністрації Сергій Добряк "Суспільному" повідомив, що вже відомо про сімох загиблих та 27 поранених. Постраждалих направили до місцевої лікарні, двоє — у важкому стані, їх направили до Дніпра.

Атака на Покровськ: реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні, що російські загарбники ввечері вдарили по житлових будинках у Покровську, застосувавши ракети "Іскандер". Він зазначив, що робота на місці влучання російської ракети триває. Керівник держави відзначив роботу рятувальників.

"На жаль, є жертви. Є поранені, є загиблі. Мої співчуття рідним і близьким…", – заявив президент.

Нагадаємо, 7 серпня російські війська влучили у багатоповерховий будинок у Покровську. Верхні поверхи будівлі фактично знесло. Повилітали майже усі шибки у квартирах. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що станом на 21:50 кількість травмованих зросла до 31. Тоді він називав 19 постраждалих поліцейських, п'ятьох рятувальників ДСНС та одну дитину.