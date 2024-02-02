Удари по НПЗ РФ призвели до скорочення експорту бензину й дизельного пального, — Reuters

За інформацією журналістів, у січні поточного року експорт бензину й дизельного пального скоротився на 37% і 23% відповідно порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

Related video

Росія зменшила обсяг експорту бензину і дизельного пального в далеке закордоння у зв'язку з несподіваними ремонтами на нафтопереробних заводах, що відбулися після атак безпілотників. Про це пише агентство Reuters з посиланням на заяви Міністерства енергетики Росії.

За даними журналістів, цих заходів вживають в умовах боротьби з наслідками пожеж і атак безпілотників на енергетичну інфраструктуру країни.

Згідно з повідомленням, у січні поточного року експорт бензину і дизельного пального скоротився на 37% і 23% відповідно порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

Так, у першому кварталі поточного року Росія, діючи в рамках ініціативи Організації країн-експортерів нафти та її союзників (ОПЕК+), добровільно скоротила експорт нафти та пального на 500 тисяч барелів на день для підтримки енергетичних ринків. Ці заходи, призначені для країн, які не є членами Співдружності Незалежних Держав, були викликані технічними збоями у виробничих потужностях.

Одним із таких збоїв була зупинка роботи однієї з установок на четвертому за величиною нафтопереробному заводі Росії, НОРСІ, розташованому поблизу Нижнього Новгорода. Цей завод належить другій за величиною російській нафтовидобувній компанії "Лукойл". Ремонтні роботи там, за словами віцепрем'єра Росії Олександра Новака, триватимуть місяць або півтора.

Унаслідок пожежі, яку спричинила атака безпілотника, енергетичний гігант "Новатек" був змушений зупинити частину операцій на своєму балтійському паливному терміналі в Усть-Лузі, а також "технологічні процеси" на прилеглому паливовидобувному комплексі.

Прогнозується, що Росія знизить обсяг експорту нафти приблизно на 127 500-136 000 барелів на день, що становитиме приблизно третину від загального обсягу експорту, внаслідок порушень роботи нафтопереробних заводів на Балтійському і Чорному морях.

Міністерство також зазначило, що найбільші нафтові компанії Росії збільшили виробництво бензину, що призвело до збільшення його постачання на внутрішній ринок на 7%, а дизельного пального — на майже 17% за перші 25 днів січня, порівняно з аналогічним періодом минулого року. Запаси країни для забезпечення стабільного постачання внутрішнього ринку також збільшилися на 16% і 7% щодо бензину і дизельного пального відповідно, порівняно із січнем 2023 року.

Удари по НПЗ Росії — що треба знати

У ніч на 21 січня дрони атакували порт "Усть-Луга", на нафтовому терміналі компанії "Новатек" сталися два вибухи. Перед атаками місцеві жителі чули звук руху безпілотників. Згідно зі свідченнями очевидців, під час ударів БПЛА по терміналу там тривало навантаження на вісім суден під прапорами Панами, Мальти, Ліберії, Габону, Греції, Маршаллових островів, Кайманових островів і Гонконгу.

За даними джерела Фокусу, нічна атака на морський термінал у російському Усть-Лузі — спецоперація Служби безпеки України.

Вранці 31 січня росЗМІ повідомили, що безпілотний літальний апарат (БПЛА) атакував нафтопереробний завод (НПЗ) у Санкт-Петербурзі на Глухоозерському шосе, внаслідок чого виникла масштабна пожежа. Вибухи потрапили на відео. Повідомлялося також, що уламки БПЛА пошкодили машини на території заводу. За даними джерела Фокусу, за спецоперацією стояло ГУР.