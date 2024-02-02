Удары по НПЗ РФ привели к сокращению экспорта бензина и дизельного топлива, — Reuters

По информации журналистов, в январе текущего года экспорт бензина и дизельного топлива сократился на 37% и 23% соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

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Россия уменьшила объем экспорта бензина и дизельного топлива в дальнее зарубежье в связи с неожиданными ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах, которые последовали за атаками беспилотников. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на заявления Министерства энергетики России.

По данным журналистов, эти меры принимаются в условиях борьбы с последствиями пожаров и атак беспилотников на энергетическую инфраструктуру страны.

Согласно сообщению, в январе текущего года экспорт бензина и дизельного топлива сократился на 37% и 23% соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Так, в первом квартале текущего года Россия, действуя в рамках инициативы Организации стран-экспортеров нефти и ее союзников (ОПЕК+), добровольно сократила экспорт нефти и топлива на 500 тысяч баррелей в день для поддержки энергетических рынков. Эти меры, предназначенные для стран, не являющихся членами Содружества Независимых Государств, были вызваны техническими сбоями в производственных мощностях.

Одним из таких сбоев была остановка работы одной из установок на четвертом по величине нефтеперерабатывающем заводе России, НОРСИ, расположенном вблизи Нижнего Новгорода. Этот завод, принадлежащий второй по величине российской нефтедобывающей компании "Лукойл". Ремонтные работы там, по словам вице-премьера России Александра Новака, продлятся месяц или полтора.

В результате пожара, который, был вызван атакой беспилотника, энергетический гигант "Новатэк" был вынужден приостановить часть операций на своем балтийском топливном терминале в Усть-Луге, а также "технологические процессы" на близлежащем топливодобывающем комплексе.

Прогнозируется, что Россия снизит объем экспорта нефти примерно на 127 500-136 000 баррелей в день, что составит примерно треть от общего объема экспорта, в результате нарушений работы нефтеперерабатывающих заводов на Балтийском и Черном морях.

Министерство также отметило, что крупнейшие нефтяные компании России увеличили производство бензина, что привело к увеличению его поставок на внутренний рынок на 7% и дизельного топлива на почти 17% за первые 25 дней января по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Запасы страны для обеспечения стабильного снабжения внутреннего рынка также увеличились на 16% и 7% по бензину и дизельному топливу соответственно, по сравнению с январем 2023 года.

Удары по НПЗ России — что надо знать

В ночь на 21 января дроны атаковали порт "Усть-Луга", на нефтяном терминале компании "Новатэк" произошли два взрыва. Перед атаками местные жители слышали звук движения беспилотников. Согласно показаниям очевидцев, во время ударов БПЛА по терминалу там шла погрузка на восемь судов под флагами Панамы, Мальты, Либерии, Габона, Греции, Маршалловых островов, Каймановых островов и Гонконга.

По данным источника Фокуса, ночная атака на морской терминал в российском Усть-Луге — спецоперация Службы безопасности Украины.

Утром 31 января росСМИ сообщили, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Санкт-Петербурге на Глухоозерском шоссе, в результате чего возник масштабный пожар. Взрывы попали на видео. Сообщалось также, что обломки БПЛА повредили машины на территории завода. По данным источника Фокуса, за спецоперацией стояло ГУР.