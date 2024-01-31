Атака на НПЗ "Невский мазут" в Санкт-Петербурге: за спецоперацией стоит ГУР, — источник Фокуса

Губернатор Ленинградской области Александр Беглов заявил, что в ходе атаки никто не пострадал, а имущество завода якобы не сильно повреждено. Впрочем, фото с места событий не подтверждают его слова.

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Главное управление разведки Минобороны Украины провело спецоперацию и атаковало нефтеперерабатывающий завод "Невский мазут" в российском Санкт-Петербурге. Об этом сообщают источники Фокуса.

Беспилотник атаковал завод "Невский мазут" в Санкт-Петербурге

Утром 31 января росСМИ сообщили, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Санкт-Петербурге на Глухоозерском шоссе, в результате чего возник масштабный пожар. Взрывы попали на видео. Сообщалось также, что обломки БПЛА повредили машины на территории завода.

Реакция российских властей на атаку НПЗ "Невский мазут"

Губернатор Ленинградской области Александр Беглов сообщил, что жители Перербурга слышали ночью "хлопок".

"На промышленной площадке в Невском районе произошел инцидент, потребовавший внимания силовых ведомств", — написал Беглов.

Чиновник заявил, что в ходе инцидента якобы никто не пострадал, а имуществу, дескать, не был нанесен значительный урон. Впрочем, фотографии, опубликованные росСМИ, свидетельствуют об обратном.

Последствия удара по НПЗ в Санкт-Петербурге Фото: Baza Последствия удара по НПЗ в Санкт-Петербурге Фото: Baza

"В настоящее время идут следственные мероприятия. Администрация города работает во взаимодействии с правоохранительными органами", — говорится в сообщении губернатора Беглова.

Напомним, Силы обороны и безопасности Украины 30 января успешно отработали по радиолокационной станции российской системы противовоздушной обороны (РЛС ПВО) в оккупированном Крыму.