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Диджитал Российско-украинская война

"Нарушение всех законов физики": эксперты разобрали российский РЭБ "Волнорез" для танков

РЭБ волнорез гриб не работает
Фото: Facebook | Российское устройство РЭБ "Волнорез"

Российские средства не спасают оккупантов от дронов-камикадзе из-за плохого качества сборки и конструкции, что гарантированно приводит к перегоранию.

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Качество составляющих, материалов и сборки российского устройства радиоэлектронной борьбы "Волнорез" является ужасным. Об этом рассказал в X (Twitter) канадский физик и эксперт по электронике DanielR, опираясь на фото разобранного устройства.

В качестве иллюстрации DanielR использовал, в частности, фотографии разобранного устройства от украинского военнослужащего и специалиста по РЭБ Сергея Бескреснова с позывным "Флеш", которые он опубликовал в своем Telegram-канале. "Волнорез" имеет антенны в виде "грибов", которые устанавливаются на верхней части танков.

РЭБ Волнорез гриб Fullscreen
РЭБ "Волнорез", общий вид
Фото: X (Twitter)

Результаты разборки вызывают удивление. Верхняя крышка сделана из очень тонкого крашеного пластика. Его держат шурупы, вкрученные в хрупкие пластиковые стойки: так делают дешевый ширпотреб.

РЭБ Волнорез гриб Fullscreen
РЭБ "Волнорез", верхняя крышка
Фото: X (Twitter)

Непосредственно под пластиковой крышкой находится антенна. Верхняя секция установлена на нейлоновых (пластиковых) опорах, которые слишком слабые для использования на танке. Поролоновый герметик предотвращает рассыпание — по крайней мере на некоторое время.

РЭБ Волнорез гриб Fullscreen
РЭБ "Волнорез", антенна
Фото: X (Twitter)

На нижней стороне антенны видно, что для крепления верхней секции было использовано только 3 нейлоновых винта. Вместо надлежащих уплотнителей было использовано большое количество герметика.

РЭБ Волнорез гриб Fullscreen
РЭБ "Волнорез", верхнее крепление
Фото: X (Twitter)

Две металлические пластины образуют корпус для электроники. Они крепятся вместе с помощью 6 болтов и не имеют специального уплотнителя. Используется только герметик. Для устройства, которое может оказаться под водой, это может быть недостаточным.

РЭБ Волнорез гриб Fullscreen
РЭБ "Волнорез", отсек электроники
Фото: X (Twitter)

Нижняя пластина содержит RF-модуль, источник питания (преобразователь DC-DC) и разъем. Линейка в сантиметрах показывает, что блок питания и радиочастотный модуль очень малы. Используется много герметика/

РЭБ Волнорез гриб Fullscreen
РЭБ "Волнорез", нижняя пластина

RF-модуль составляет 30 Вт, что кажется маловато для этого проект. Их есть много на выбор на AliExpress, где они продаются за несколько сотен долларов США.

РЭБ Волнорез гриб Fullscreen
РЭБ "Волнорез", RF-модуль
Фото: X (Twitter)

Источник питания (преобразователь DC-DC) является потребительским, очень маленьким и, вероятно, стоит около 10 долларов. Можно было бы ожидать гораздо более качественного питания в военном устройстве.

РЭБ Волнорез гриб Fullscreen
РЭБ "Волнорез", источник питания
Фото: X (Twitter)

"В целом качество сборки ужасное, — пишет эксперт. — Заметьте, что эти устройства, как сообщается, продаются примерно за 4000 долларов США, но, вероятно, их изготовление будет ближе к 500 долларам."

По проекту каждая из таких антенн охватывает лишь узкий диапазон частот. Каждому транспортному средству понадобится несколько таких устройств, чтобы защищать от вражеских дронов-камикадзе.

РЭБ Волнорез гриб Fullscreen
РЭБ "Волнорез", диапазоны частот
Фото: X (Twitter)

В итоге эксперт говорит, что качество российской системы радиоэлектронной борьбы "Волнорез" ужасное.

Сергея Бескреснов разделяет мнение канадского эксперта: "Наслаждайтесь. Распаковка "Волнореза". Настоящая российская "военка". Прорыв выставки Армия России-2023. Ребята я Ваш противник, но мне даже стыдно за эту... :-) Кому Вы ее по 4 тысячи долларов продавали?"

Россияне и сами не в восторге от устройства. Вот что говорит в своем Telegram-канале блогер Рамзай: "К сожалению, подтверждаем! Разборка нескольких перегоревших "изделий" "Волнорез" привела к открытиям, от которых специалисты сильно удивились".

Он тоже говорит о плохом качестве устройства, сравнивая его с гаражными изделиями, и частых случаях выхода из строя. Отметил неудачную конструкцию, когда транзисторный модуль находится в герметичном контейнере над радиатором охлаждения — плохое рассеивание тепла приводит к тому, что электроника перегорает. По мнению российского блогера, это фактически "нарушение всех законов физики". Также он указал на пробелы в покрытии и на явно завышенную стоимость.

После этого разбора становится понятным, почему некоторые российские военные обвешивают транспортные средства многими этими устройствами РЭБ. Дело в заданных выше узком диапазоне каждого устройства, а также их склонности к выходу из строя.