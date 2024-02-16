Дырявая защита от дронов: российская РЭБ "Волнорез" оказалась нерабочей

Этим "грибом" хотели защищать технику от дронов, но что-то на практических испытаниях пошло не так. Теперь "военкор" не советует изобретение.

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Средство радиоэлектронной борьбы "Волнорез", которое раздавали российским военным оказалось совсем нерабочим. Об этом сообщает российский блогер Владимир Романов в своем телеграм-канале.

В сообщении в телеграм источник отмечает, что тем, кто получил данный прибор, стоит протестировать его, увидеть неутешительные результаты и не верить словам. По его словам РЭБ "Волнорез" полностью не работает.

РЭБ "Волнорез" не работает Фото: Telegram

Кто такой Владимир Романов?

Владимир Романов — российский блогер из Крыма, который ведет телеграм-канал "Romanov Лайт".

Ранее он уже стал известным из-за скандального видео, на котором Екатерина Коломиец из Херсона, извиняясь перед россиянами, говорит о "прохождении курса денацификации". Доподлинно неизвестно, снял ли Романов срежиссированный ролик с подставными лицами, или женщину заставили говорить нужный российским пропагандистам текст с помощью угроз.

Сам Романов назвал видео своим "эксклюзивом" и заявил, что открывает рубрику "денацификация". В течение следующих трех дней на его канале появилось еще несколько подобных роликов. На них люди извинялись перед оккупантами, но при этом они запинались и выглядели напуганными.

Кроме того, Романов заставлял извиняться на камеру тех своих подписчиков, которые оставляли в его телеграм-канале неугодные самому блогеру комментарии.

В сентябре 2023 года Российская армия проводила испытания компактной системы радиоэлектронной борьбы, представленной под названием "Волнорез" на выставке "Армия 2023". Тогда россияне испытывали РЭБ в оккупированном Крыму. Тогда Сергей Бескрестнов предположил, что эти РЭБ должны защищать экипажи транспортных средств от FPV-дронов.

По словам специалиста, из изображений становится понятно, что необычная форма антенны способна излучать радиопомехи на частоте от 900 МГц со сферической диаграммой. А раз так, то это именно система радиоэлектронной борьбы с компактными FPV-квадрокоптерами. Якобы антенна способна работать на частотах до 3000 МГц.

Позже Бескрестнов рассказал о возможных недостатках такой системы защиты. Россияне имели задачу изобрести универсальную антенну, которая работала бы в широком диапазоне частот и имела бы сферическую диаграмму, чтобы создавать защитный "купол" для техники. Для этого подходила антенна "Гриб".

Однако реализации в "Волнорезе" имеет критические недостатки. Диаграмма имеет большой провал, именно это место является уязвимым и незащищенным. Такой Купол можно смело атаковать, повернув антенны на дронах горизонтально. Можно считать, что его нет", — сказал Бескрестнов.

Эксперт считал, что российские производители хитрили с тестами "Волнореза". Они публично демонстрировали защиту от FPV, который летит очень далеко от пульта. Такой дрон, по словам Бескрестнова, легко заглушить.

"Если наши пилоты запустят FPV с нескольких километров с пультом на 2 ватта и с хорошей антенной, плюс прощупают диаграмму антенны и поиграют с поляризацией, то вся защита "Волнореза" полетит", — сказал он.

Сейчас на российских танках устанавливают новую систему радиоэлектронной борьбы "Сания". О появлении комплекса от российской компании стало известно в октябре 2023 года. Россияне отмечали, что "Сания" может обнаруживать БпЛА на дальности до 1,5 км и выводить его из строя на расстоянии до 1 км.