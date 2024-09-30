У РФ випробували новий засіб проти БПЛА "Рапіра-2": що відомо про систему (фото)

Комплекс встановлений на платформі бронемашини "Спартак" і оснащений радіолокаційним та електрооптичним обладнанням, що дає змогу виявляти і відстежувати малі повітряні цілі.

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Збройні сили РФ 27 вересня оголосила про успішні випробування новітнього багатофункціонального комплексу виявлення і знищення малогабаритних цілей типу БПЛА "Рапіра-2", який був встановлений на броньовану машину АМН-590951 "Спартак". Маневри відбулися на полігоні Капустин Яр, повідомляє Defence Blog.

Техніка для боротьби з БПЛА

Багатоцільова платформа "Спартак", створена 2021 року, вже активно використовується російськими збройними силами. Її мобільність дає змогу швидко переміщати систему "Рапіра-2" в різні регіони та умови, що значно підвищує оперативну гнучкість військ.

Своєю чергою, комплекс "Рапіра-2" оснащений радіолокаційним та електрооптичним обладнанням, яке дає змогу виявляти й відстежувати малі повітряні цілі, такі як дрони-камікадзе і FPV-БПЛА.

Важливою особливістю системи є інтеграція засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), що дає можливість глушити комунікаційні канали безпілотників. За необхідності система може також знищувати цілі за допомогою кулемета ПКТ калібру 7,62 мм, що робить її економічним варіантом для нейтралізації невеликих повітряних загроз.

Тим часом оглядачі Army Recognition зазначили, що на нещодавньому форумі "Армія 2024" було представлено й інший варіант системи — "Рапіра-3". На відміну від "Рапіри-2", яка робить акцент на радіоелектронну боротьбу і малокаліберну зброю, "Рапіра-3" використовує 80-мм ракети С-8 з безконтактними детонаторами для знищення маневрених БПЛА. Обидва варіанти зберігають високу мобільність завдяки встановленню на платформу 4x4, що дає змогу розгортати їх на різних театрах військових дій.

Система "Рапіра-2" з кулеметом ПКТ калібру 7,62 мм.

Аналогічні рішення

На думку експертів, "Рапіра-2" і "Рапіра-3" порівнюються з аналогічними рішеннями з інших країн, як-от американська система C-UAS VAMPIRE, що використовує керовані ракети Hydra 70 з лазерним наведенням. Хоча американські системи можуть перевершувати російські за точністю, їхня вартість значно вища.

За заявою російських військових, система "Рапіра-2" найближчим часом буде інтегрована в загальну систему протиповітряної оборони Росії. Цей крок спрямований на посилення захисту від зростаючої загрози безпілотників, особливо в умовах сучасного конфлікту з Україною, де обидві сторони активно використовують безпілотні апарати.

Раніше повідомлялося, що в Росії почали створення системи акустичного виявлення дронів і ракет. Відомо, що вона є копією українського рішення — Zvook від Brave1.