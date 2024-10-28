В РФ испытывают акустические датчики "Аква" против надводных катеров ВСУ

Экспериментальное устройство предназначено для передачи информации и геопозицию на пульт управления, если улавливают что-то похожее на шум надводного беспилотника.

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Российское конструкторское бюро "Талламхо" на побережье Черного моря готовится начать испытания новой системы — акустического водного датчика "Аква", созданного для обнаружения украинских беспилотных катеров (БЭК). Эта технология, выполненная в виде буя, предназначена для отслеживания активности надводных катеров-камикадзе, которые ранее нанесли значительные потери Черноморскому флоту РФ. Об этом сообщили в Defense Express со ссылкой на росСМИ.

Обозреватели отметили, что датчик "Аква" был разработан по запросу российской армии, а тестовая партия устройств уже готова и направлена на испытания.

"Датчик предназначен для выявления БЭК. Буи забрасываются подальше от берега и передают информацию, а также геопозицию на пульт управления, если улавливают что-то похожее на шум, который издают БЭК", — утверждают разработчики.

Аналитики подчеркнули, что использование датчиков "Аква" стало частью широкой тактики противодействия украинским катерам, включая модели Magura V5. В последние месяцы, добавили они, Россия разрабатывает и тестирует дополнительные методы борьбы с катерами-камикадзе, например, с использованием FPV-дронов, запускаемых с вертолетов.

"Что касается конструкторского бюро "Талламхо", то напомним, что оно появилось только в 2022 году, базируется в Грозном и специализируется на IT-разработках", — подытожили украинские эксперты.

Отметим, что подробные характеристики российского акустического водного датчика "Аква" пока неизвестны.

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