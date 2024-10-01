В РФ учатся запускать FPV-дроны с вертолетов для борьбы с морскими беспилотниками (видео)

Данное решение, отмечают западные эксперты, вполне логично, поскольку вертолет не только доставляет дрон ближе к цели, но и выступает в качестве узла управления. Это позволяет оператору использовать БПЛА на больших расстояниях.

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Российские войска начали использовать вертолеты для запуска FPV-дронов с целью противодействия украинским морским беспилотникам (USV). Обозреватели The War Zone обратили внимание на видео, опубликованное 30 сентября в соцсетях, отметив при этом, что это первый известный случай использования вертолетов для подобного применения БПЛА.

На кадрах один из российских солдат надевает FPV-очки, а другой открывает дверь вертолета и выпускает БПЛА над водой. Оператор, используя камеру от первого лица, управляет дроном, который летит на малой высоте над поверхностью воды, хотя в кадре не видно цели.

Эксперты считают, что использование вертолета как платформы для FPV-дронов логично с точки зрения увеличения их дальности, поскольку беспилотники требуют постоянной прямой видимости с оператором, а вертолет, выступая как мобильная база, может значительно увеличить дальность управления дроном за счет отсутствия помех, возникающих при полете над рельефом.

Подобное использование вертолета позволяет обеспечить максимальную дальность и гибкость для FPV-дронов, особенно при полетах над водной поверхностью.

При такой тактике вертолет выполняет двойную роль: он не только доставляет дрон ближе к цели, но и выступает в качестве узла управления, что позволяет оператору использовать дрон на больших расстояниях.

А в ситуации с угрозой со стороны украинских USV такая тактика обеспечивает значительно более оперативное реагирование на угрозы в Черном море по сравнению с FPV-дронами, запущенными с земли или с кораблей.

Таким образом запуск дронов с вертолетов значительно расширяет возможности реагирования на угрозы, позволяя перехватывать морские аппараты гораздо раньше, чем они достигнут кораблей или портов.

Комментируя событие украинские эксперты отметили, что со стороны Сил обороны Украины нужны новые средства противодействия — одним из самых очевидных представляется установка на морские аппараты соответствующих средств РЭБ для подавления дронов противника.

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