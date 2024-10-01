У РФ вчаться запускати FPV-дрони з вертольотів для боротьби з морськими безпілотниками (відео)

Це рішення, зазначають західні експерти, цілком логічне, оскільки вертоліт не тільки доставляє дрон ближче до цілі, а й виконує роль вузла управління. Це дає змогу оператору використовувати БПЛА на великих відстанях.

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Російські війська почали використовувати вертольоти для запуску FPV-дронів з метою протидії українським морським безпілотникам (USV). Оглядачі The War Zone звернули увагу на відео, опубліковане 30 вересня в соцмережах, зазначивши, що це перший відомий випадок використання вертольотів для такого застосування БПЛА.

На кадрах один із російських солдатів надягає FPV-окуляри, а інший відчиняє двері вертольота і випускає БПЛА над водою. Оператор, використовуючи камеру від першої особи, керує дроном, який летить на малій висоті над поверхнею води, хоча в кадрі не видно цілі.

Експерти вважають, що використання гелікоптера як платформи для FPV-дронів є логічним з погляду збільшення їхньої дальності, оскільки безпілотники потребують постійної прямої видимості з оператором, а гелікоптер, як мобільна база, може значно збільшити дальність керування дроном завдяки відсутності перешкод, що виникають під час польоту над рельєфом.

Таке використання гелікоптера дає змогу забезпечити максимальну дальність і гнучкість для FPV-дронів, особливо під час польотів над водною поверхнею.

За такої тактики гелікоптер виконує подвійну роль: він не тільки доставляє дрон ближче до цілі, а й виконує роль вузла управління, що дає змогу оператору використовувати дрон на великих відстанях.

А в ситуації із загрозою з боку українських USV ця тактика забезпечує значно оперативніше реагування на загрози в Чорному морі, порівняно з FPV-дронами, запущеними із землі або з кораблів.

Отже, запуск дронів з вертольотів значно розширює можливості реагування на загрози, даючи змогу перехоплювати морські апарати набагато раніше, ніж вони досягнуть кораблів або портів.

Коментуючи подію, українські експерти зазначили, що з боку Сил оборони України потрібні нові засоби протидії — одним із найочевидніших видається встановлення на морські апарати відповідних засобів РЕБ для придушення дронів противника.

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