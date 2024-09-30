В РФ нашли способ бороться с морскими дронами Magura V5, — Defense Express

По словам аналитиков, для противодействия новой тактике украинские Magura могут проводить атаки "стаей", когда в одной группе двигаются не только "камикадзе", но также платформы с зенитными и противодроновыми комплексами.

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В РФ показали, как тренируются выполнять перехваты морских дронов Magura V5 с помощью новой тактики и средств в виде FPV-дронов и транспортных вертолетов Мы-8. Об этом пишет Defense Experss.

Суть подхода предельно просто: в вертолете находится расчет FPV-дронов, который запускает их прямо из открытой двери вертолета. Затем операторы беспилотников атакуют цель.

"Несмотря на простоту решения, речь действительно идет о новой тактике, которая позволяет значительно уменьшить или же вообще нивелировать угрозу применения надводных зенитных дронов с ракетами типа Р-73 на Magura V5", — говорится в публикации.

Дело в том, что дальность полета FPV-дрона в условиях отсутствия РЭБ и препятствий в виде рельефа, а также за счет размещения антенны на высоте может легко составлять 20-30 км. Дальность пуска Р-73 с нулевой высоты — до 12 км. Морские волны усложняют задачу захвата цели в виде вражеского вертолета с инфракрасной головкой самонаведения. Такой подход устраняет даже гипотетическую угрозу, считают аналитики Defense Express и указывает на очередное развитие технологических решений.

"Ракеты на украинских морских дронах появились из-за того, что враг начал охотиться на них с вертолетов, расстреливая дроны из бортового или личного стрелкового вооружения. Такую тактику заметили еще в декабре 2023 года", — отмечают авторы публикации.

Со стороны Украины нужны новые средства противодействия. И одним из самых очевидных представляется установка на морские дроны соответствующих средств РЭБ. В целом это уже означает, что атаку украинских Magura необходимо проводить "стаей", когда в одной группе двигаются не только "камикадзе", а платформы с зенитными и противодроновыми комплексами.

Напомним, что в РФ испытали новое средство против БПЛА "Рапира-2".

Также сообщалось, что, по словам журналистов The Economist, Украина может вступить в НАТО уже сейчас, по примеру ФРГ в 1955 году — но без территорий Восточной Германии.