Підпалюють, а не розривають: як працюють дешеві дрони, якими РФ почала бити по Україні

"Шахеди" тепер мають термобаричну бойову частину, тоді як раніше вони несли переважно фугасні бомби, розповіли в інституті судових експертиз. Новий боєприпас руйнуватиме цілі високим тиском та температурою.

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Після ударів оновлених дронів РФ буде більше займань, ніж руйнувань, свідчать результати дослідження уламків "Шахедів". Завдяки новому типу боєприпасів ворог зумів здешевити виробництво і тепер може запускати по Україні до 2 тис. БПЛА протягом місяця. Про особливості нових "Шахедів" та про наслідки цього оновлення розповіли на порталі "ТСН".

Експерти з Київського науково-дослідного інституту судових експертиз заявили журналістам, що вивчили уламки дронів-камікадзе, які останнім часом застосовує РФ для ударів по українцях. Дослідження показали, що вони оснащені термобаричним боєприпасом і це оновлення дозволяє завдавати нових видів ураження. Зі слів експертів, термобаричні боєприпаси діють на ціль завдяки високій температурі, тиску, впливу хімічних речовин. На їхню думку, поки що застосування цих оновлених дронів не надто масове.

"Якщо у інших "Шахедів" уламково-фугасна дія, то у цих бойова частина спрацьовує за рахунок тиску, температури та хімічних елементів", — пояснили фахівці інституту судових експертиз.

Крім того, експерти відповіли на питання, чи є нові термобаричні безпілотники РФ більш небезпечними, ніж фугасні. Вони заявили, що це не так і "рівень потужності саме цих дронів, як мінімум, не перевищує небезпеку попередніх".

Термобаричні дрони РФ — деталі про нові "шахеди"

Ексречник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов розтлумачив "ТСН", який принцип дії у оновлених дронів, чим вони небезпечні та як відрізняються від попередніх моделей. Експерт виділив наступні тези:

термобаричний боєприпас, вибухаючи, впливає на ціль завдяки високій температурі, тобто підпалює. Попередній тип боєприпасу, який росіяни зазвичай підвішували на "шахед" — це "фугас", який чинить основну шкоду завдяки уламкам: вони розлітаються в усі з великою силою;

новий тип дрона-камікадзе, освоєний російськими підприємствами військово-промислового комплексу, дешевший за попередні аналоги. Через це нових "шахедів" випускають більше: про це свідчить "рекорд" з 2 тис. безпілотники, якими РФ атакувала Україну. Більша кількість БПЛА — більше виснаження сил ППО, додав співрозмовник журналістів.

"Ціллю таких "шахедів" може бути будь-який об’єкт. Все, куди прилетить — окупантам буде за щастя", — наголосив Селезньов.

Зазначимо, 3 листопада фахівець із військових технологій Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш" розповів про особливості системи наведення оновлених російських дронів. Фахівець пояснив, що віднедавна "шахеди" не летять "клином" прямо на ціль. Росіяни почали програмувати кожен БПЛА окремо, і перед заходом на ціль він намотує кола. Крім того, у програмі польоту вказано, що пристрій має постійно змінювати висоті: то він летить на 40 м, то на 5 км. Таке програмування маршруту ускладнює роботу Сил оборони, які за ними полюють, підсумував "Флеш".

Тим часом Фокус писав про перші заяви експертів щодо термобаричних боєприпасів на "шахедах". Співробітники інституту судової експертизи розповіли про результати вивчення уламків дронів, якими РФ била 26-29 жовтні. По уламках вони встановили, що безпілотники несуть баки з запальною сумішшю, яка горить при високій температурі — до 2 400 градусів

Нагадуємо, 3 листопада Повітряні сили повідомили про атаку 96 російських дронів, серед яких були "шахеди" та БПЛА невідомого типу. Згідно з даними сил оборони, уламки пристроїв спричинили кілька пожеж в Києві та Київській області. Внаслідок повітряної атаки 4 листопада також сталась низка загорянь, розповіли в КМВА.