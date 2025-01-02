Було гучно в декількох областях: РФ атакувала Україну 72 ударними дронами, деталі

Більшість з дронів вважаються локаційно втраченими, однак в декількох ОВА повідомили про збиття безпілотників.

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У ніч на 2 січня 2025 року Росія атакувала Україну 72-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками інших типів із напрямків Брянськ, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ). Про це повідомляють Повітряні сили України.

За інформацією відомства, станом на 08.30 підтверджено збиття 47 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській, Херсонській та Миколаївській областях. Локаційно втраченими вважаються 24 ворожі безпілотники-імітатори (без негативних наслідків). Станом на написання матеріалу Повітряними силами один БпЛА був в повітрі.

Результати російської атаки на території України

В небі над Сумщиною в четвер, 2 січня, збито 5 ворожих "Шахедів". Про це повідомили в Сумській ОВА.

"З початку 2025 року підрозділами ППО області знищено 10 російських безпілотників", — додали у відомстві.

В Черкаській області збито п'ять ворожих "Шахедів". Про це розповів начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"Ніч в області минула з тривогами через ворожі БпЛА. П'ять з них наші оборонці успішно перетворили на брухт. Звернень до екстрених служб щодо травмованих чи пошкодження майна не було", — додав він.

В Кіровоградській області повідомили, що в небі над областю були збиті БпЛА, однак їх кількість не назвали. Там зазначили, що обійшлось без наслідків.

Працювала ППО і в Дніпропетровській області. За інформацією ОВА, там збито три БпЛА.

Було гучно і в Херсонській області. Голова області Олександр Проскудін розповів, що над територією області знищили 1 "Shahed-131/136".

На Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено два БпЛА типу "Shahed 131/136". Про це зазначив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Нагадаємо, що у перший день січня Росія завдала удару по Києву з використанням ударних безпілотників. Уламки уражених цілей зафіксовано в Печерському районі столиці — там сталося загоряння нежитлової будівлі.

Згодом стало відомо, що уламки безпілотного літального апарата приземлилися на дах однієї з будівель Національного банку. Керівництво і персонал, що забезпечує безперебійну роботу НБУ, працюють відповідно до затверджених протоколів.

Крім того, під час атаки російський "шахед" майже влучив в Офіс президента. На думку Мар'яни Безуглої, це сталося через те, що бійців мобільних груп ППО перенаправляють у піхоту.

Також внаслідок російської атаки ударних безпілотників на Київ у Печерському районі загинув український нейробіолог Ігор Зима разом зі своєю дружиною. Він викладав у "Інституті біології та медицини" Київського національного університету імені Шевченка та керував науковою групою, що займається дослідженнями в галузі нейро- та психофізіології.