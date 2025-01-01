Атака дронів РФ у новорічну ніч: під час обстрілу у Києві загинув нейробіолог Ігор Зима

Ігор Зима викладав у "Інституті біології та медицини" Київського національного університету імені Шевченка. Він керував науковою групою, що займається дослідженнями в галузі нейро- та психофізіології.

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У середу, 1 січня, внаслідок російської атаки ударних безпілотників на Київ у Печерському районі загинув український нейробіолог Ігор Зима разом зі своєю дружиною. Про загибель науковця повідомила у Facebook подруга сім'ї Дарія Душечкіна.

"01/01/25 в першу атаку дронів на Київ 2025 загинув наш друг, видатна людина, доктор наук Ігор Зима загинув всією родиною: разом з дружиною і котиком. Просто в себе вдома. В ліжку. Ми б скоріш за все святкували новий рік в них вдома…", — написала жінка.

Фото: Скриншот

Журналіст Олексій Бобровніков раніше повідомив, що не може зв'язатися з Ігорем Зимою.

"Сьогодні ворог атакуючи місто влучив у квартиру нашого друга Ігоря Зими, нейробіолога, професора, спеціаліста з запахів. Поки Ігор не бере слухавку, тримаємо кулаки", — зазначив Бобровніков.

Фото: Скриншот

Що відомо про Ігоря Зиму

Ігор Зима — доктор біологічних наук. Мав понад 40 років наукового стажу і викладав у "Інституті біології та медицини" Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Він керував науковою групою, що займається дослідженнями в галузі нейро- та психофізіології.

Атака дронів 1 січня

Згідно з повідомленням Повітряних сил ЗСУ, у новорічну ніч російські окупанти запустили 111 безпілотників. Сили ППО збили 63 дрони у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Запорізькій, Житомирській, Хмельницькій, Кіровоградській та Миколаївській областях. 46 БпЛА були подавлені силами підрозділів РЕБ, ще два — полетіли у Росію та Білорусь.

Нагадаємо, внаслідок атаки російських дронів у Печерському районі Києва загинуло двоє людей. За оновленими даними, постраждали 7 людей, серед яких дві вагітні жінки.

Уламки безпілотників спричинили загоряння на даху одного з корпусів Національного банку України.