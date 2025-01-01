Атака дронов РФ в новогоднюю ночь: во время обстрела в Киеве погиб нейробиолог Игорь Зима
Игорь Зима преподавал в "Институте биологии и медицины" Киевского национального университета имени Шевченко. Он руководил научной группой, занимающейся исследованиями в области нейро- и психофизиологии.
В среду, 1 января, в результате российской атаки ударных беспилотников на Киев в Печерском районе погиб украинский нейробиолог Игорь Зима вместе со своей женой. О гибели ученого сообщила в Facebook подруга семьи Дарья Душечкина.
"01/01/25 в первую атаку дронов на Киев 2025 погиб наш друг, выдающийся человек, доктор наук Игорь Зима погиб всей семьей: вместе с женой и котиком. Просто у себя дома. В постели. Мы бы скорее всего праздновали новый год у них дома...", — написала женщина.
Журналист Алексей Бобровников ранее сообщил, что не может связаться с Игорем Зимой.
"Сегодня враг атакуя город попал в квартиру нашего друга Игоря Зимы, нейробиолога, профессора, специалиста по запахам. Пока Игорь не берет трубку, держим кулаки", — отметил Бобровников.
Что известно об Игоре Зиме
Игорь Зима — доктор биологических наук. Имел более 40 лет научного стажа и преподавал в "Институте биологии и медицины" Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Он руководил научной группой, занимающейся исследованиями в области нейро- и психофизиологии.
Атака дронов 1 января
Согласно сообщению Воздушных сил ВСУ, в новогоднюю ночь российские оккупанты запустили 111 беспилотников. Силы ПВО сбили 63 дрона в Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Запорожской, Житомирской, Хмельницкой, Кировоградской и Николаевской областях. 46 БпЛА были подавлены силами подразделений РЭБ, еще два — улетели в Россию и Беларусь.
Напомним, в результате атаки российских дронов в Печерском районе Киева погибли два человека. По обновленным данным, пострадали 7 человек, среди которых две беременные женщины.
Обломки беспилотников вызвали возгорание на крыше одного из корпусов Национального банка Украины.