В Киеве в результате атаки дронами горел корпус Нацбанка Украины

Руководство и персонал, обеспечивающий бесперебойную работу НБУ, работают в соответствии с утвержденными протоколами.

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В Печерском районе Киева обломки беспилотного летательного аппарата приземлились на крышу одного из зданий Национального банка. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Сообщается, что пожар был быстро потушен сотрудниками ГСЧС, пострадавших нет. Окна на верхних этажах здания повреждены.

В НБУ сообщили, что все операционные системы и сервисы продолжают функционировать в стандартном режиме без изменений. Руководство и сотрудники, ответственные за стабильную работу НБУ, действуют в рамках утвержденных протоколов.

В новогоднюю ночь в некоторых регионах Украины была объявлена воздушная тревога. Противник нанес удар с помощью шахедов. В Киеве слышались взрывы. ПС предупредили о движении БпЛА в направлении столицы и угрозе баллистических ударов.

Напомним, что в первый день января Россия нанесла удар по Киеву с использованием ударных беспилотников. Обломки пораженных целей зафиксированы в Печерском районе столицы, где произошло возгорание нежилого здания.

Ранее писали, как работают "Шахеды" с термобарической боевой частью. Новый боеприпас разрушает цели благодаря высокой температуре, давлению, воздействию химических веществ.