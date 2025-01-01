У Києві внаслідок атаки дронами горів корпус Нацбанку України

Керівництво і персонал, що забезпечує безперебійну роботу НБУ, працюють відповідно до затверджених протоколів.

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У Печерському районі Києва уламки безпілотного літального апарата приземлилися на дах однієї з будівель Національного банку. Про це повідомила пресслужба НБУ.

Повідомляється, що пожежу швидко загасили співробітники ДСНС, постраждалих немає. Вікна на верхніх поверхах будівлі пошкоджено.

У НБУ повідомили, що всі операційні системи та сервіси продовжують функціонувати в стандартному режимі без змін. Керівництво і співробітники, відповідальні за стабільну роботу НБУ, діють у межах затверджених протоколів.

У новорічну ніч у деяких регіонах України було оголошено повітряну тривогу. Противник завдав удару за допомогою шахедів. У Києві чулися вибухи. ПС попередили про рух БпЛА в напрямку столиці та загрозу балістичних ударів.

Нагадаємо, що в перший день січня Росія завдала удару по Києву з використанням ударних безпілотників. Уламки уражених цілей зафіксовано в Печерському районі столиці, де сталося загоряння нежитлової будівлі.

Раніше писали, як працюють "Шахеди" з термобаричною бойовою частиною. Новий боєприпас руйнує цілі завдяки високій температурі, тиску, впливу хімічних речовин.