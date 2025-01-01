Вибухи в Києві: РФ атакувала столицю "шахедами", є постраждалі (фото)

У житловому будинку на Печерську частково зруйновано два верхні поверхи, а у Святошинському районі почалася пожежа після атаки.

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У перший день січня Росія завдала удару по Києву з використанням ударних безпілотників. Уламки уражених цілей зафіксовано в Печерському районі столиці, де сталося загоряння нежитлової будівлі. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

Згідно з даними КМВА, внаслідок атаки ударних безпілотників на Київ уламки впали в Печерському районі міста. Попередньо встановлено, що вони пошкодили нежитлову забудову. Повідомлень про постраждалих не надходило.

Водночас мер Києва Віталій Кличко додав, що в місті працює протиповітряна оборона. Унаслідок ворожої атаки, попередньо, є загоряння в нежитловому приміщенні в Печерському районі.

Також у Печерському районі є загоряння на даху та одній із квартир житлового будинку. До медиків звернулася одна людина.

Він додав, що в житловому будинку на Печерську частково зруйновано два верхні поверхи. Усі служби працюють на місці. Наразі одного постраждалого було госпіталізовано.

Є інформація про падіння уламків на ще одну нежитлову будівлю в Печерському районі.

Крім того, за його словами, у Святошинському районі зафіксовано пожежу після атаки.

У КМДА написали, що внаслідок атаки ударних БПЛА росіян зафіксовано падіння уламків у Свяшинському районі міста. Попередньо на нежитлову територію. Пошкоджено автомобілі, гаражі. Виникла локальна пожежа. Інформація про потерпілих встановлюється.

У Києві прогриміли вибухи

Пізніше Віталій Кличко заявив, що внаслідок атаки постраждали 3 людини, двоє з яких були госпіталізовані.

Нагадаємо, голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін заявив, що російські окупанти зібрали на Херсонському напрямку для форсування Дніпра близько 300 плавзасобів.

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