РФ превратила Херсон в полигон для обучения операторов дронов, которые атакуют гражданских, — FT

Более 2 700 атак дронами было зафиксировано в сентябре. Тогда же больше всего людей получили ранения — 155. А вот наибольшее количество всего погибших, по данным журналистов, из-за атак беспилотников было в октябре — 12 жертв.

Херсон стал полигоном для обучения российских операторов беспилотников, что превратило жизнь его жителей в постоянный страх. С середины июля этот южный украинский город подвергся более 9 500 атакам дронов, которые были направлены не на военные цели, а на гражданскую инфраструктуру и обычных людей. Начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в интервью Financial Times рассказал, что в результате атак погибли по меньшей мере 37 человек, еще сотни получили ранения.

Россияне используют FPV-дроны, китайские Mavic, а иногда и Lancet. Беспилотники атакуют рынки, заправки, кафе, почтовые отделения. Бьют по военным автомобилям, машинам скорой помощи, полицейским и пожарным машинам и гуманитарным конвоям. Жители сообщают, что дроны преследуют их на улицах, возле домов и даже внутри помещений.

"Они охотятся на нас. Представьте себе, какое психологическое воздействие это имеет на человека", — заявил Прокудин.

50-летний Сергей стал жертвой такой атаки. Мужчина подорвался на противопехотной мине "Лепесток", сброшенной с дрона.

"Я упал на землю, а потом заметил, что у меня нет стопы", — рассказал журналистам с больничной койки Сергей.

Его 69-летний сосед потерял руку после того, как российский дрон сбросил на него гранату.

73-летний Виктор, который также получил ранения, отметил, что такие инциденты стали привычными.

Больше всего атак дронами — 2 748 — зафиксировали в сентябре, отмечает издание. Тогда же больше всего людей получили ранения — 155. Больше всего погибло из-за атак беспилотников, по данным журналистов, в октябре — 12 человек.

По словам Прокудина, Россия разместила на противоположном берегу Днепра свои лучшие подразделения операторов дронов для совершенствования их навыков. Используются различные модели, в том числе дроны-камикадзе с зарядами, которые способны уничтожать автомобили и здания.

Население Херсона, которое до войны составляло 250 тысяч человек, сейчас сократилось до 60 тысяч. Те, кто остается, стараются выходить из дома только ночью или во время дождливой погоды, которая затрудняет работу дронов.

Напомним, глава Херсонской ОГА Александр Прокудин заявил, что российские оккупанты собрали на Херсонском направлении для форсирования Днепра около 300 плавсредств.

По данным СМИ, кроме наступления на Запорожье ВС РФ могут в ближайшее время форсировать Днепр с целью наступления на Херсон. Россияне свозят в районы, расположенные на левом берегу Днепра, оборудование для возведения понтонных переправ и готовят войска.