РФ перетворила Херсон на полігон для навчання операторів дронів, які атакують цивільних, — FT

Понад 2 700 атак дронами було зафіксовано у вересні. Тоді ж найбільше людей дістали поранень — 155. А от найбільша кількість загиблих, за даними журналістів, через атаки безпілотників була в жовтні — 12 жертв.

Херсон став полігоном для навчання російських операторів безпілотників, що перетворило життя його жителів на постійний страх. Із середини липня це південне українське місто зазнало понад 9 500 атак дронів, які були спрямовані не на військові цілі, а на цивільну інфраструктуру та звичайних людей. Начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін в інтерв'ю Financial Times розказав, що внаслідок атак загинули щонайменше 37 осіб, ще сотні зазнали поранень.

Росіяни використовують FPV-дрони, китайські Mavic, а іноді й Lancet. Безпілотники атакують ринки, заправки, кафе, поштові відділення. Б'ють по військових автомобілях, машинах швидкої допомоги, поліцейських й пожежних автівках та гуманітарних конвоях. Місцеві повідомляють, що дрони переслідують їх на вулицях, біля будинків і навіть усередині приміщень.

"Вони полюють на нас. Уявіть собі, який психологічний вплив це має на людину", — заявив Прокудін.

50-річний Сергій став жертвою такої атаки. Чоловік підірвався на протипіхотній міні "Лепесток", скинутій із дрона.

"Я впав на землю, а потім помітив, що в мене немає стопи", — розповів журналістам із лікарняного ліжка Сергій.

Його 69-річний сусід втратив руку після того, як російський дрон скинув на нього гранату.

73-річний Віктор, який також дістав поранення, зазначив, що такі інциденти стали звичними.

Найбільше атак дронами — 2 748 — зафіксували у вересні, зазначає видання. Тоді ж найбільше людей зазнали поранень — 155. Найбільша кількість загиблих через атаки безпілотників, за даними журналістів, була в жовтні — 12 людей.

За словами Прокудіна, Росія розмістила на протилежному березі Дніпра свої найкращі підрозділи операторів дронів для вдосконалення їхніх навичок. Використовуються різні моделі, зокрема дрони-камікадзе з зарядами, які здатні знищувати автомобілі та будівлі.

Населення Херсона, яке до війни становило 250 тисяч осіб, зараз скоротилося до 60 тисяч. Ті, хто залишається, намагаються виходити з дому лише вночі або під час дощової погоди, яка ускладнює роботу дронів.

Нагадаємо, очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що російські окупанти зібрали на Херсонському напрямку для форсування Дніпра близько 300 плавзасобів.

За даними ЗМІ, окрім наступу на Запоріжжя ЗС РФ можуть найближчим часом форсувати Дніпро з метою наступу на Херсон. Росіяни звозять в райони, розташовані на лівому березі Дніпра, обладнання для зведення понтонних переправ і готують війська.