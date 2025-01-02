В Польше тайно изготавливают оружие для ВСУ и ремонтируют поврежденную военную технику: подробности

В Польше работает завод украинского ОПК. Впрочем, где именно он расположен и что производит, дипломат Петр Лукасевич не рассказал, ссылаясь на вопросы безопасности.

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Польша давно помогает Украине в вопросе производства оружия и боеприпасов, но не разглашает о сотрудничестве из соображений безопасности. Об этом "Зеркалу недели" рассказал временный поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич.

По словам дипломата, сейчас создано несколько совместных предприятий военного плана, которые производят беспилотные системы, ремонтируют тяжелую технику. Также, отметил он, страны сотрудничают в сфере высоких технологий.

Лукасевич также отметил, что в Польше работает завод украинского оборонно-промышленного комплекса, однако рассказывать подробности отказался по вопросам безопасности.

"Некоторые страны, декларирующие такое сотрудничество, как вот постройку завода по производству военной техники, географически расположены далеко от России. И поскольку им ничего не угрожает, то они могут об этом говорить. Мы же совсем рядом, и поэтому не говорим об этом", — подчеркнул временный поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич, добавив, что география в этом контексте очень важна.

Напомним, в конце октября 2024 года в Украине заработал первый из четырех запланированных заводов немецкого оружейного концерна Rheinmetall. Предприятие обслуживает боевые машины пехоты и главные боевые танки.

Также Фокус писал, что Германия приняла решение перенести из Словакии центр ремонта военной техники для Украины. Он был открыт в декабре 2022 года.