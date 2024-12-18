Германия закрывает в Словакии ремонтную базу военной техники для ВСУ: с чем это связано

До конца года центр ремонта военной техники в Словакии, который восстанавливает боевые машины для ВСУ, перенесут в ФРГ. Решение приняли из-за проблем в организации и операционных процессах на словацком объекте.

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Германия приняла решение перенести из Словакии центр ремонта военной техники для Украины, который был открыт в декабре 2022 года. Об этом информирует N-TV.

Из-за проблем, которые возникают в организации и операционных процессах на объекте на территории Словакии, Бундесвер решил до 31 декабря сделать "релокацию" ремонтного центра в Германию.

Как отмечается, представитель министерства обороны ФРГ отметил "меняющиеся рамочные условия" и в некоторых случаях чрезвычайно сложные ремонтные работы, которые приходится осуществлять на поврежденных машинах.

Например, по его словам, возникали разногласия в интерпретации европейских таможенных правил.

Это, вероятно, влияло на поставки необходимых запчастей.

При этом в минобороны Германии заверили, что ремонт предоставленной ВСУ военной техники остается гарантированным, потому что ремонтные базы также функционируют еще в Литве и самой Украине.

Центром ремонта военной техники в Словакии занималась компания-производитель вооружения Krauss-Maffei Wegmann. В нем работали над восстановлением поврежденных боевыми действиями самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, бронированных машин Dingo, реактивных систем MARS II и самоходных зенитных установок Gepard.

Напомним, президент Словакии Петер Пеллегрини отклоняет просьбы граждан страны о разрешении на участие в боевых действиях в составе Сил обороны Украины. Служба в иностранной армии без разрешения главы государства считается уголовным правонарушением, предусматривающим тюремный срок.

Также Фокус писал, что 29 октября стало известно о пожаре на словацком заводе ZVS Holding, который производит боеприпасы для Украины.