Германия создаст центр восстановления украинского вооружения в Словакии

Со Словакией удалось достичь соглашения, поэтому по данным СМИ, хаб заработает уже к концу года.

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В Минобороны Германии заявили, что они создадут в Словакии центр для восстановления поставленного Украине вооружения. Об этом сообщает Reuters.

Как заявила министр обороны Германии Кристин Ламбрехт, соглашение со Словакией уже достигнуто. Поэтому работы по созданию хаба начнутся "немедленно".

"Чтобы всю поставленную технику (в Киев) можно было отремонтировать после выхода из боя", — заявила Лабрехт в ходе общения с журналистами в Брюсселе.

Также она добавила, что Берлин планирует обучить около 5 тысяч украинских военных в рамках учебной миссии ЕС. Как пишет "Милитарный" изначально Германия рассматривала Польшу как страну, где будут обслуживать САУ PzH 2000. Однако поляки настаивали на том, чтобы ремонты работы проводила их государственная компания PGZ. Это требовало бы передачу конфиденциальной информации от производителя Krauss-Maffei Wegmann. Германию такой вариант не устраивал, поэтому была выбрана Словакия. В ней центр должен заработать до конца года.

При этом хаб создается с долгосрочной перспективой. Чем больше в Украине различного западного вооружения, тем больше оно будет требовать обслуживания.

Напомним, по данным СМИ, треть немецких гаубиц Pzh 2000 требуют ремонта. Их отправят в Словакию.

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