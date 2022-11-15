Німеччина створить центр відновлення українського озброєння у Словаччині

Зі Словаччиною вдалося досягти угоди, тому за даними ЗМІ, хаб запрацює вже до кінця року.

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У Міноборони Німеччини заявили, що вони створять у Словаччині центр відновлення поставленого Україні озброєння. Про це повідомляє Reuters.

Як заявила міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт, угоди зі Словаччиною вже досягнуто. Тому роботи зі створення хабу розпочнуться "негайно".

"Щоб усю поставлену техніку (до Києва) можна було відремонтувати після виходу з бою", — заявила Лабрехт під час спілкування з журналістами у Брюсселі.

Також вона додала, що Берлін планує навчити близько 5 тисяч українських військових у рамках навчальної місії ЄС. Як пише "Мілітарний", спочатку Німеччина розглядала Польщу як країну, де обслуговуватимуть САУ PzH 2000. Однак поляки наполягали на тому, щоб ремонти роботи проводила їхня державна компанія PGZ. Це вимагало б передачі конфіденційної інформації від виробника Krauss-Maffei Wegmann. Німеччину такий варіант не влаштовував, тому обрали Словаччину. У ній центр має запрацювати до кінця року.

Водночас хаб створюється із довгостроковою перспективою. Чим більше в Україні різного західного озброєння, тим більше вимагатиме обслуговування.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, третина німецьких гаубиць Pzh 2000 потребує ремонту. Їх відправлять до Словаччини.

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