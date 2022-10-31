"Безпрецедентно класний результат": ППО IRIS-T сьогодні спрацювала зі 100% результатом, – ЗСУ

За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, вже скоро в Україну доставлять NASAMS. Але цього все одно замало, щоб захистити всі регіони від російських обстрілів.

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Протиповітряна система IRIS-T, надана Німеччиною цього місяця, спрацювала під час сьогоднішнього російського обстрілу зі 100% результатом. Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Водночас речник зазначив, що Україна потребує більшої кількості таких систем ППО.

"Ми бачимо, що у противника немає успіху в наземній операції. Тому небо сьогодні — це те, що він використовує для своїх терористичних атак. Ми просимо і продовжує закликати світ надати Україні зброю. Ми не просимо воювати за нас, ми це робимо самі. Але зброя — це те, що нам потрібно. Потрібні засоби протиповітряної оборони», — прокоментував Ігнат.

Також він наголосив, що Україні безперечно потрібно більше систем ППО IRIS-T.

"Працює і сьогодні працювала ця система, і працювала зі 100% результатом. І ми хочемо ще таких систем, щоб німці наростили виробництво", — зазначив Ігнат.

Він додав, що норвезька ЗРК NASAMS найближчим часом має бути в Україні.

Раніше Юрій Гнат казав, що німецький зенітно-ракетний комплекс IRIS-T пройшов бойове хрещення в Україні. Він наголосив, що надалі Україна очікує на нові партії німецьких ЗРК IRIS-T. Постачання очікуються протягом найближчих кількох місяців.