"Беспрецедентно классный результат": ПВО IRIS-T сегодня сработала со 100% результатом, – ВСУ

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, уже скоро в Украину доставят NASAMS. Но этого все равно недостаточно, чтобы защитить все регионы от российских обстрелов.

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Противовоздушная система IRIS-T, предоставленная Германией в этом месяце, сработала во время сегодняшнего российского обстрела со 100% результатом. Об этом в эфире национального телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

При этом спикер отметил, что Украина нуждается в большем количестве таких систем ПВО.

"Мы видим, что у противника нет успеха в наземной операции. Поэтому небо сегодня –– это то, что он использует для своих террористических атак. Мы просим и продолжает призывать мир предоставить Украине оружие. Мы не просим воевать за нас, мы это делаем сами. Но оружие –– это то, что нам нужно. Нужны средства противовоздушной обороны", –– прокомментировал Игнат.

При этом он подчеркнул, что Украине определенно нужно больше систем ПВО IRIS-T.

"Работает и сегодня работала эта система, и работала со 100% результатом. И мы хотим еще таких систем, чтобы немцы нарастили производство", –– отметил Игнат.

Он добавил, что норвежский ЗРК NASAMS в ближайшее время должен быть в Украине.

Ранее Юрий Игнат говорил, что немецкий зенитно-ракетный комплекс IRIS-T прошел боевое крещение в Украине. Он подчеркнул, что в дальнейшем Украина ожидает новые партии немецких ЗРК IRIS-T. Поставки ожидаются в течение ближайших нескольких месяцев.