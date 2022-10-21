IRIS-T прошла боевое крещение: в ВВС Украины оценили немецкий комплекс ПВО

Украинская армия стала первым в мире оператором новейшего немецкого комплекса. Производитель уже получает фидбек о работе ЗРК в реальных боевых условиях.

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Немецкий зенитно-ракетный комплекс IRIS-T прошел боевое крещение в Украине. Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Украина получила и уже применяет немецкий ЗРК IRIS-T, который показал себя чрезвычайно положительно. Комплекс прошел боевое крещение и тест на боеспособность в реальных боевых условиях. Всю информацию, как говорит Игнат, будет передана Германии.

В дальнейшем Украина ожидает новые партии немецких ЗРК IRIS-T. Поставки ожидаются в течение ближайших нескольких месяцев.

"Комплекс имеет 8 пусковых контейнеров. Даже одна установка, оснащенная 8 ракетами, – это уже достаточно мощное средство, которое может уничтожать воздушные цели: ракеты и БПЛА, которые летят на нас в последнее время", – заявил Игнат.

IRIS-T — это самый современный комплекс ПВО, который создавала немецкая оборонная промышленность. Бундесвер еще даже не имеет таких ЗРК на своем вооружении. Его разработала компания Diehl Defence. Радиус действия ракеты позволяет сбивать ракеты на дистанции до 40 км на высоте до 20 км.

Напомним, в ВСУ заявили, что они первыми в мире получили ЗРК IRIS-T на вооружение. Она уже выполняет свои задачи на одном из направлений.

В Украину прибыл ЗРК IRIS-T 12 октября. Также Резников заявил о скором прибытии американо-норвежских NASAMS.