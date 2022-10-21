IRIS-T пройшла бойове хрещення: у ВПС України оцінили німецький комплекс ППО

Українська армія стала першим у світі оператором найновішого німецького комплексу. Виробник уже отримує фідбек про роботу ЗРК у реальних бойових умовах.

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Німецький зенітно-ракетний комплекс IRIS-T пройшов бойове хрещення в Україні. Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Україна отримала та вже застосовує німецький ЗРК IRIS-T, який показав себе надзвичайно позитивно. Комплекс пройшов бойове хрещення і тест на боєздатність у реальних бойових умовах. Усю інформацію, як каже Ігнат, буде передано Німеччині.

Надалі Україна очікує на нові партії німецьких ЗРК IRIS-T. Постачання очікуються протягом найближчих кількох місяців.

"Комплекс має 8 пускових контейнерів. Навіть одна установка, оснащена 8 ракетами — це вже досить потужний засіб, який може знищувати повітряні цілі: ракети та БПЛА, які летять на нас останнім часом", — заявив Ігнат.

IRIS-T — це найсучасніший комплекс ППО, який створювала німецька оборонна промисловість. Бундесвер ще навіть не має таких ЗРК на своєму озброєнні. Його розробила компанія Diehl Defence. Радіус дії ракети дозволяє збивати ракети на дистанції до 40 км на висоті до 20 км.

Нагадаємо, у ЗСУ заявили, що вони першими у світі отримали ЗРК IRIS-T на озброєння. Вона вже виконує свої завдання на одному з напрямків.

В Україну прибув ЗРК IRIS-T 12 жовтня. Також Резніков заявив про швидке прибуття американо-норвезьких NASAMS.