"Хороша система": ЗСУ розповіли, в якому регіоні України працює комплекс ППО IRIS-T

Збройні сили України першими у світі отримали новітню німецьку систему IRIS-T і вона вже виконує свої завдання на одному з напрямків.

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Поставлений Німеччиною зенітний ракетний комплекс IRIS-T уже використовується силами протиповітряної оборони Збройних сил України на південному напрямку країни. Про це в ефірі телемарафону в п'ятницю, 14 жовтня, повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Що стосується IRIS-T, то комплекс цієї модифікації, якого взагалі у світі ще немає, Німеччина постачає його першим в Україну. Вже ця система працює у Збройних силах десь там на південному напрямку", — сказав представник ПС.

За словами Ігната, українські війська очікують на надходження інших таких систем, обіцяних Німеччиною. Водночас він зазначив, що ФРН сама має бути зацікавлена у нарощуванні виробництва пускових установок і ракет IRIS-T.

"Справді, IRIS-T хороша система, вона, хоч і не далекобійна, але дуже перспективна і може працювати в єдиному інформаційному полі з іншими такими системами, як NASAMS і Patriot", — заявив Ігнат.

Спікер ПС ЗСУ також додав, що американо-фінський комплекс NASAMS має хороший авторитет у світі та перебуває на озброєнні у 12 країн.

"З цим комплексом може бути легше, що стосується постачання в Україну. Він є, ракети до них є у достатній кількості у Сполучених Штатів. Потрібно просити ті країни, які мають на озброєнні цей комплекс, допомогти Україні в тій кількості, в якій вони можуть, щоб посилити нашу систему ППО.

Ігнат зазначив, що в разі успішного постачання західних ЗРК українські сили ППО зможуть за кілька років відмовитися від використання радянської техніки.

IRIS-T SLM є найсучаснішою системою ППО Німеччини. Комплекс розроблено німецькою збройовою компанією Diehl Defense. ЗРК наземного базування насамперед призначений для захисту цивільного населення шляхом відбиття повітряних атак російської армії. Комплекс складається з трьох машин: пускової установки на військовій вантажівці з місцем для восьми ракет, радіолокаційної машини та командирської машини. Зенітні ракети можуть уражати цілі на висоті до 20 кілометрів і на відстані до 40 кілометрів. Комплекс призначений для знищення літаків, вертольотів, безпілотних літальних апаратів, крилатих і балістичних ракет.

Нагадаємо, Німеччина обіцяє поставити 4 системи IRIS-T. Зі свого боку США працюють над відправленням в Україну 2 комплексів ППО NASAMS.

Тим часом британська газета Financial Times писала про переміщення частини систем ППО на південний схід для захисту позицій ЗСУ.