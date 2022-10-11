Україна отримала від Німеччини найновішу систему ППО Iris-T SLM, — Spiegel

Спочатку постачання планували здійснити в листопаді, проте міністерка оборони ФРН Крістін Лембрехт пообіцяла дострокову передачу ППО після масових ракетних ударів Росії по українських містах 10 жовтня.

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Німеччина передала Україні першу з чотирьох обіцяних систем протиповітряної оборони Iris-T SLM. Передача відбулася на польсько-українському кордоні 11 жовтня. Про це повідомляє німецьке видання Spiegel із посиланням на джерела.

Спочатку постачання планували здійснити в листопаді, проте міністерка оборони ФРН Крістін Лембрехт пообіцяла дострокову передачу ППО після масових ракетних ударів Росії по українських містах 10 жовтня.

Журналісти зазначають, що Київ отримав систему захисту, якої поки що немає в самого Бундесверу. ППО Iris-T SLM призначалася насправді для Єгипту, який замовив у компанії Diehl Defence кілька систем, проте Каїр поступився Україні.

Ще три системи Iris-T SLM Україна має отримати наступного року, поки що озброєння не виготовлене.

Що відомо про Iris-T SLM?

За даними німецького уряду, Iris-T SLM є найсучаснішою системою ППО Німеччини. Озброєння було розроблене німецькою збройовою компанією Diehl Defense. Зенітний комплекс наземного базування насамперед призначений захисту цивільного населення шляхом відбиття повітряних атак російської армії. За словами канцлера Німеччини Олафа Шольца, великі міста також можна захистити від повітряних нальотів.

ЗРК Iris-T SLM складається з трьох машин: пускової установки на військовій вантажівці з місцем для восьми ракет, радіолокаційної машини та командирської машини. Зенітні ракети можуть вражати цілі на висоті до 20 кілометрів і на відстані до 40 кілометрів. Комплекс призначений для знищення літаків, вертольотів, безпілотних літальних апаратів, крилатих і балістичних ракет.

[ + – ] Iris-T SLM

Нагадаємо, 11 жовтня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс розгляне можливість дати Україні більше ППО на фоні атак Росії. Він додав, що блок підтримуватиме Київ стільки, скільки це буде потрібно.

У Білому домі також анонсували, що Україна отримає додаткові системи ППО від США. Президент США Байден сказав, що Росію змусять заплатити за воєнні злочини, які вона скоїла в Україні.