"Військові злочини та злочини": США передадуть Україні системи ППО для боротьби з РФ, — Білий дім

Президент США Байден сказав, що Росію змусять заплатити за воєнні злочини, які вона скоїла в Україні.

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Сполучені Штати Америки передадуть Україні сучасні системи протиповітряної оборони. Про це повідомили на сайті Білого дому.

Там заявили, що президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський поговорили про ранкові обстріли 10 жовтня.

"Він (президент Джо Байден, ред.) висловив засудження ракетних ударів Росії по території України, в тому числі по Києву, і висловив співчуття рідним та близьким загиблих та постраждалих внаслідок цих безглуздих обстрілів", — сказано в повідомленні.

У Білому ломі також заявили, що Штати продовжать підтримувати Україну зброєю, зокрема надавши сучасні системи ППО, які потрібні для самооборони від дій РФ.

Крім того, американський лідер ще раз сказав Зеленському, що Вашингтон продовжує взаємодіяти з партнерами та союзниками для того, щоб зробити ціну війни з Україною для Росії якомога вищою. Він також сказав, що РФ потрібно притягнути до відповідальності за всі воєнні злочини та злочини, які вона скоїла проти українського народу.

У повідомленні сказано, що Україні надаватимуть економічну та гуманітарну допомогу.

Раніше Фокус писав, що Арестович попередив українців про нову небезпеку. За словами радника ВП України, головною метою російських військових можуть стати об'єкти енергопостачання на всій території нашої держави.

Ще нагадаємо, що Росія за день витратила на ракетні удари по Україні сотні мільйонів доларів. За попередніми підрахунками журналістів, 41 ракета, що потрапила в ціль, і 11 іранських дронів, що вразили об'єкти інфраструктури, обійшлися Росії від $400 до $700 мільйонів доларів США.

Як повідомлялося, як світ реагує на масований обстріл України військами РФ. Так, західні політики пообіцяли залишатися з Україною до перемоги над РФ та надати їй додаткову допомогу, зокрема зброю.