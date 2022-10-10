"Будут обстреливать с Черного моря": Арестович предупредил украинцев о новой опасности (видео)

По словам советника ОП Украины, главной целью российских военных могут стать объекты энергоснабжения по всей территории нашего государства.

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В ночь с 10 на 11 октября российские военные могут продолжить атаковать Украину высокоточными ракетами и иранскими беспилотниками. Об этом сообщил советник Офиса президента Алексей Арестович в программе Марка Фейгина.

По его словам, российские оккупанты будут обстреливать территорию Украины ракетами "Калибр" с акватории Черного моря.

"Будут работать по энергетической инфраструктуре, нормальный "второй этап" в кавычках: разведали цели, которые хотят поразить, и захотят поразить дальше", – сказал советник ОП Украины.

Арестович также призвал всех украинцев не пренебрегать сегодня сигналами о начале воздушной тревоги.

Он подчеркнул, что никуда не деваются обстрелы ракетами типа "С-300" и "Искандерами". Арестович привел в пример Запорожье. В понедельник, 10 октября, в городе во время ракетной атаки пострадал подъезд многоквартирного дома. По словам советника ОП, эта ракетная атака также унесла жизни мирных граждан.

Как пострадала энергосистема Украины от обстрелов 10 октября

Массовое повреждение электрических подстанций привело к тому, что Харьковская, Запорожская, Полтавская, Киевская, Львовская области остались без света.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о том, что в результате обстрелов российскими варварами объектов критической инфраструктуры столицы и области, применяются графики аварийного отключения электроснабжения потребителям.

Офис президента даже попросил украинцев сегодня по возможности ограничить использование электроэнергии в период с 17:00 до 22:00. Людей попросили по возможности не пользоваться бойлерами, электрообогревателями, микроволновками, стиральными машинами, телевизорами и компьютерами.

В свою очередь Министерство энергетики Украины сделало заявление о том, что с 11 октября наша страна приостанавливает экспорт электроэнергии ради стабилизации собственной энергосистемы.

А глава профильного министерства Герман Галущенко, выступая в прямом эфире национального телемарафона, сказал о том, что сегодняшняя атака на энергетическую систему Украины была самой масштабной с начала полномасштабной войны с Россией.

Напомним,Россия за день потратила на ракетные удары по Украине сотни миллионов долларов. По предварительным подсчетам журналистов, 41 попавшая в цель ракета и 11 иранских дронов, поразивших объекты инфраструктуры, обошлись России от $400 до $700 тысяч долларов США.

Ранее Фокус писал также о том, чем и откуда ВС РФ атаковали Украину. Утром 10 октября Россия выпустила по Украине более 80 ракет, более половины были сбиты ПВО, также уничтожены 9 из 12 иранских дронов-камикадзе Shahed-136.